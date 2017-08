FuhrparkRadio: Fuhrpark-Wissen für unterwegs

(fair-NEWS)

"Wir haben seit längerem einen Audiokanal im Internet ins Leben gerufen mit vielen relevanten Themen rund um das Fuhrparkmanagement", sagt Axel Schäfer, Geschäftsführer des Fuhrparkverbandes. Hier werden regelmäßig Audiobeiträge wie z. B. Interviews, Berichte und Kommentare gepostet. Jetzt sind die Podcasts auch über die entsprechenden Apps (Android oder iOS) kostenlos für alle Interessierten abonnierbar.Der Vorteil: Die Beiträge können nicht nur über die Homepage angehört werden, sondern stehen auch zum Download oder zum Abspielen für unterwegs bereit. Herausgeber von FuhrparkRadio ist der Bundesverband Fuhrparkmanagement. Die Redaktion kann somit auf wertvolles Expertenwissen zurückgreifen. "Durch Direktansprache der Mitglieder und Kooperationen haben wir 25.000 potenzielle Hörer, allesamt in und für Fuhrparks tätig", so Schäfer. Qualifikation und Fuhrparkwissen sind erfolgskritisch für die komplexen Aufgaben im Fuhrpark. Im Wissensmanagement stellt der Verband deshalb aktuelle Informationen zur Verfügung und will laufend neue Impulse geben. "Dabei ist es wichtig, möglichst alle Sinne anzusprechen", sagt Schäfer. Über das FuhrparkCockpit gibt es wertvolle Inhalte zum Lesen und Anschauen, mit FuhrparkRadio etwas für die Ohren.Seine Empfehlung: "Reinhören!". Zu finden sind alle Beiträge bei www.fuhrparkradio.de oder über die einschlägigen Apps. In den aktuellsten Podcasts geht es um "Fahrverbote für Diesel?" und "Nutzfahrzeuge im Fuhrpark".



Bildinformation: Podcasts zu Fuhrparkthemen über die entsprechenden Apps (Android oder iOS) sind kostenlos