Wie immer High-End: Die neue Magnat Webseite ist da!

Gute Neuigkeiten für alle High-End-Fans: Der Traditionshersteller Magnat präsentiert sein Portfolio sowie detaillierte Hintergrundinformationen rund um Entwicklung, einzigartige Technologien und die Firma selbst ab sofort im neuen Gewand. Unter der gewohnten Adresse www.magnat.de finden HiFi-Freunde ab sofort alle bekannten und viele neue Fakten sowie komfortable Entscheidungshilfen bei der Produktwahl.Pulheim, 24. August 2017 - Magnat präsentiert ein Projekt, in das in den vergangenen Wochen und Monaten viel Zeit, Energie und Arbeit geflossen ist - und ausnahmsweise ist es kein Lautsprecher oder Elektronikprodukt. HiFi-Fans dürften trotzdem begeistert sein, denn ab sofort erstrahlt die Magnat Webseite in neuem Glanz.High-End stilecht präsentiert auf www.magnat.de Unter der gewohnten Adresse, www.magnat.de , stehen ab sofort alle Informationen rund um das gesamte Magnat-Portfolio noch übersichtlicher, detaillierter und - nicht zuletzt - schicker zur Verfügung. Die Pulheimer Firma hat keine Kosten und Mühen gescheut, um ihre Online-Präsenz umfassend zu erneuern und noch kundenfreundlicher zu gestalten. High-End-Fans können sich hier nun jederzeit in Ruhe umsehen und bekommen bereits einen hervorragenden Eindruck von den hochwertigen Magnat Produkten.Noch nutzerfreundlicher: Hervorragende Übersicht für Profis und EinsteigerDie Webseite adressiert mit ihrem neuen Design sowohl Profis als auch Einsteiger im High-End-Audiobereich. Ein eingängiges Piktogramm-System gibt einen guten Überblick der Sonderfunktionen eines Produktes. Weitere Informationen und Erklärungen sind nur einen Mausklick entfernt. Wer sich näher für ein Produkt interessiert findet die wichtigsten Informationen in übersichtlichen Bullet-Points zusammengefasst und entnimmt weitere Details den Produkttexten und technischen Daten. Zusätzlich finden sich auf der neuen Webseite auch viele neue Hintergrundinformationen rund um Magnat selbst: Wer es ganz genau wissen will, hat hier die Möglichkeit alles über Historie, Philosophie und Grundsätze des Traditionsherstellers zu erfahren.Über die Magnat Audio-Produkte GmbHMagnat - seit Jahrzenten steht dieser Name für kompromisslos unverfälschten und reinen Sound. Eine authentische Klangreproduktion ist unser höchster Anspruch. Physikalische Normen geben hier klare Parameter vor, diese zu verstehen und innerhalb dieser Rahmenbedingungen das Maximum an akustischer Performance zu ermöglichen, ist das tägliche Handwerk unserer Ingenieure. Technologisches Know-How in Kombination mit unserer langjährigen Erfahrung sind die Grundlagen unseres Erfolgs. Mit bewährten wissenschaftlichen Methoden entwickeln wir unsere Produkte in einem der modernsten Labore Europas, verschieben immer wieder die Grenzen der Akustik-Entwicklung und hinterfragen den aktuellen Status Quo. Innovation, High-Tech, exklusive Materialien und individuelles Know-How: The Science of Sound!



Bildinformation: Die Webseite von Magnat präsentiert sich ab sofort neu.