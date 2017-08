Landtagswahl in Niedersachsen Mitte Oktober

(fair-NEWS)

Die Partei Liberal-Konservative Reformer (LKR) hat in Verden ihre Landesliste zur Teilnahme an der vorgezogenen Landtagswahl in Niedersachsen aufgestellt. Die Stimmung war ausgezeichnet und den Landesverband zeichnet eine einheitliche Kampfesstimmung aus.Der Landesvorsitzende Peter Drewes (Rotenburg) wurde mit 100% aller abgegebenen Stimmen auf den Listenplatz 1 gewählt. Auf Platz 2 folgt der niedersächsische Generalsekretär Bernd Vogel (Loxstedt). Auf Listenplatz 3 wurde Alina Brunen aus Papenburg/Leer gewählt. Alina Brunen hat der FDP den Rücken gekehrt und ist erst kürzlich in der LKR Mitglied geworden. Listenplatz 4 übernimmt Heinz Doil (Göttingen) und Listenplatz 5 der Rechtsanwalt Andreas Boom aus Wolfenbüttel. Insgesamt wurden 14 Listenplätze besetzt. Einige Direktkandidaten wurden bereits gewählt, weitere folgen in den nächsten Tagen.Auf einem Landesparteitag am 26.08. entscheiden die Mitglieder über die Teilnahme an der Wahl sowie über ein Wahlprogramm. Nach den Worten von Bernd Vogel steht vor der Teilnahme eine hohe Hürde: „Es ist eine große sportliche Herausforderung, denn in etwas mehr als 2 Wochen müssen über 2000 Unterstützerunterschriften gesammelt und bestätigt werden“. Dazu bauen wir auf die Unterstützung auch aus anderen Landesverbänden.Die Partei LKR steht für eine innovative, vernunftgeleitete Politik, für ein aktives Wolfsmanagement, den zügigen Bau der A20 und den Weiterbau der A39, Null-Toleranz bei Straftaten sowie Opfer- vor Täterschutz, zügige Abschiebung abgelehnter Asylbewerber und Integrationsunwilliger, konsequente Trennung von Kirche und Staat („Religion ist Privatsache“), Halbierung der Landesschulden in den nächsten 10 Jahren, Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie als zukunftsträchtige Energieform und mehr Demokratie und Bürgerbeteiligung.LKR – Partei der Bürger – Bewährtes behalten- Zukunft innovativ gestalten!Wer in Niedersachsen wahlberechtigt ist, kann sich schon mal das Formular für die 2000 Unterstützungsunterschriften herunterladen. Hier der link:



Bildinformation: Urheberrechte Horst Krebs