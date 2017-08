PensionCapital stellt sich neu auf

(fair-NEWS)

BREMEN, MÜNCHEN | Der Prozess der Neuausrichtung der PensionCapital ist abgeschlossen. Die Bremer PensionCapital hat ihre Gesellschafteranteile an der bisherigen Schwestergesellschaft PensionCapital GmbH München an die übrigen dortigen Gesellschafter veräußert.Das Münchener Unternehmen wird zukünftig unter dem neuen Namen Pension+Services GmbH auftreten.„Wir haben seit 2008 eine Menge miteinander erlebt und gemeinsam auf die Beine gestellt“, erklären die beiden Gründungs-Gesellschafter Geschäftsführer Martin Sauter und Rüdiger Zielke unisono. „Aufgrund der unterschiedlichen Kundensituationen haben sich jedoch einige Themen und Anforderungen auseinanderentwickelt. Gemeinsam haben wir festgestellt, dass die bisherige sehr enge Kooperation und die dadurch erforderlichen Abstimmungsprozesse dieser Entwicklung im Wege stehen. Beide Seiten können jetzt schneller auf individuelle Anforderungen reagieren.“Somit gehen PensionCapital und Pension+Services in der Zukunft formell getrennte Wege, bleiben aber freundschaftlich miteinander verbunden. Die Zusammenarbeit wird in gemeinsamen Projekten und der zukünftig in München verwalteten PensionUK – PensionCapital Unterstützungskasse e.V. fortgesetzt.



Bildinformation: Rüdiger Zielke, Geschäftsführer PensionCapital GmbH