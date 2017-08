funkschau Leserwahl ITK-Produkte des Jahres 2017 - die reventix EASY stellt sich der Wahl!

(fair-NEWS)

In insgesamt 20 Kategorien können die Favoriten der Technikwelt gewählt werden! Die virtuelle Telefonanlage EASY der reventix kandidiert in der Kategorie Cloud-Telefonie. Teilnahmeschluss ist der 01. Oktober 2017.Die Meinung der User ist gefragt!Im digitalen Zeitalter ist der Fortschritt nicht aufzuhalten und der Überblick nur schwer zu behalten. Daher sucht die funkschau auch dieses Jahr wieder nach den ITK-Favoriten der Anwender!Gerade dadurch, dass die Meinung der Anwender im Mittelpunkt steht, wird die Wahl besonders. Denn so werden unverfälschte und zuverlässige Ergebnisse erzielt und ermittelt, was wirklich gefragt ist. Innovationen stehen bei reventix schon immer im Fokus, weshalb sich das Berliner ITK-Unternehmen gerne der Herausforderung stellt.reventix zeigt sich zuversichtlich!Die virtuelle Telefonanlage EASY von reventix ist ihrer Konkurrenz in vielem überlegen. Sie bringt neben vielen innovativen Funktionen, auch große Kosteneinsparungen mit sich.Aber auch durch die eigene Entwicklung spezieller Sicherheitsfeatures hebt sich die reventix von der Konkurrenz ab. Nur EASY bietet ein umfangreiches Rechtemanagement zum Schutz sensibler Daten.Auch kontinuierliche Erreichbarkeit ist eine der Grundlagen der EASY Telefonanlage. Sie wird durch diverse Sicherheitssysteme und Redundanzen gewährleistet.Die Umfrage finden Sie hier:



Bildinformation: reventix GmbH. einfach. clever. verbunden.