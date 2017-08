SCM-Praxistage Social Media und Onlinekommunikation am 7. und 8. November in Düsseldorf

(fair-NEWS)

Die SCM – School for Communication and Management veranstaltet am 7. und 8. November 2017 zum mittlerweile zwölften Mal die Praxistage Social Media und Onlinekommunikation in Düsseldorf.Professionelle Kommunikation ist ständig im Wandel. Die Praxistage Social Media und Onlinekommunikation geben deshalb einen umfassenden Überblick über Trends und aktuelle Entwicklungen. Experten für PR und Marketing im Bereich Social Media und Onlinekommunikation arbeiten mit den Teilnehmern in Workshops wie „Digitale Strategien und Tools“, „Influencer Relations“ und „Digitales Storytelling“. Neben der Entwicklung von Content Strategien vermitteln die Referenten außerdem rechtliche Grundlagen für die Kommunikation im Social Web, wie Suchmaschinenoptimierung funktioniert und wie erfolgreiche Texte für die Onlinemedien geschrieben werden.Christoph Assmann von Sixt eröffnet die Praxistage mit der Keynote „Große Klappe, starker Motor: Social Media Marketing bei Sixt“. Die Keynote des zweiten Tages hält Caroline Berger von Weleda.Referenten sind u. a. Sebastian Bosch (MOSAIQ), Lydia Flügel (Performics), Djure Meinen (wildcard communications), Sabine Krippl (textwende), Pia Löffler (Kanzlei Pia Löffler), Matthias Lorentz (Kammann Rossi), Björn Thar (Profilwerkstatt) und Pia Kleine Wieskamp (Autorin und Kommunikationsexpertin).Weitere Informationen zu den Praxistagen Social Media und Onlinekommunikation sowie den einzelnen Workshops finden Sie unter: http://scm-praxistage.de/social-media/