Fußball meets Golf

Isernhagen, 25.08.2017 - Zu einem sommerlichen Golf-Turnier lädt die Heinz von Heiden GmbH Massivhäuser gemeinsam mit Hannover 96 und Vermarkter Lagardere alle 96-Sponsoren für Dienstag, 29.08.2017 in den Golfclub Rehburg-Loccum ein. Für Golf-Neulinge findet ab 9.30 Uhr eine Einweisung statt.Los geht es dann nach einer Begrüßung durch Andreas Klaß, Geschäftsführer Heinz von Heiden, Walter Lukasch, Manager Golf Club Rehburg Loccum, und Horst Heldt, Manager Hannover 96, um 12 Uhr mit einem Kanonenstart. Gespielt wird ein Texas Scramble in Viererteams."Bei unserem Turnier sollen auf jeden Fall der Spaß und das Miteinander im Vordergrund stehen", sagt Heinz von Heiden-Geschäftsführer Andreas Klaß. "Unser gemeinsames Golfturnier bietet allen 96-Partnern abseits des Stadions eine schöne Möglichkeit sich besser kennenzulernen und zu vernetzen. Golf-Anfänger sind ausdrücklich willkommen."An den Start gehen dabei auch prominente Mitspieler wie der Ex-Tennis-Profi Nicolas Kiefer, 96-Manager Horst Heldt sowie Michael Tarnat, Nachwuchsleiter bei Hannover 96.Gegen 17 Uhr werden die Teams zurück am Clubhaus erwartet, wo an der Sektbar Zeit für ein get together ist. Die anschließende Abendveranstaltung, zu der 96-Klubchef Martin Kind erwartet wird, beginnt um 18.30 Uhr. Gemeinsam mit Horst Held und einem Überraschungsgast aus dem aktuellen 96-Kader wird Kind an einem halbstündigen Talk teilnehmen und ein paar Einblicke in den Saisonauftakt der Roten geben.Die Veranstaltung endet nach einem gemeinsamen Essen, der Siegerehrung und einer Tombola gegen 21 Uhr.



Bildinformation: Golf-Turnier Heinz von Heiden GmbH Massivhäuser und Hannover 96