Markus Dietrich hält Vortrag beim 32. ECC-Forum

(fair-NEWS)

Düsseldorf, 25.08.2017Am 28.09.2017 lädt das ECC Köln zum 32. ECC-Forum "B2B goes digital - Perspektiven und Herausforderungen" ein. Sven-Oliver Willer, Leiter des B2B-Marketings bei JAB Anstoetz und Lars Puschmann, Vertriebsleitung DE/AT, halten einen Vortrag über die Digitalisierung des Geschäftsmodells bei JAB Anstoetz. Markus Dietrich, Managing Director der Düsseldorfer Digital-Agentur ecx.io - an IBM Company, begleitet den informativen Experten-Vortrag aus Agentursicht.Auf der ganzen Welt steht der Name JAB Anstoetz für hochwertige Textilkreationen, die mit fantasievollen Designs immer wieder neue Trends setzen. Im Herbst 2015 hat das Unternehmen die Fullservice-Agentur ecx.io damit beauftragt, eine neue markenübergreifende Webseite, auf der rund 40 000 Produkte und die Dachmarke JAB Anstoetz Group im Mittelpunkt stehen, zu implementieren und zu gestaltet. Aktuell werden auf der Multi-Channel-Plattform B2B und B2C Kunden (Händler, Innenarchitekten und Einrichtungsdesigner) gleichermaßen emotional und nutzergerecht angesprochen.Markus Dietrich erklärt: "JAB Anstoetz ist aufgrund seines hochwertigen Marken- und Produktportfolios ein sehr interessanter und herausfordernder Kunde. Wir konnten hier die Stärken unseres internationalen und kreativen Setups voll ausspielen. Mit SAP Hybris nutzen wir ein solides System als Plattform, dessen Frontend wir auf der Corporate Webseite mit einem hervorragenden Design und perfekter Nutzerführung ausstatten durften."Bereits zum 32. Mal liefert das ECC-Forum in Köln interessante Einblicke und Perspektiven rund um den Handel im digitalen Zeitalter. Auch an der jüngsten Veranstaltung im September werden sich wieder viele Entscheider, darunter Händler, Hersteller und Dienstleister, beteiligen. Die exklusiven und spannenden Vorträge der "First Mover" zum aktuellen Thema "B2B goes digital - Perspektiven und Herausforderungen" und das Netzwerken mit Branchenkollegen und -experten stehen dabei im Mittelpunkt.Die Programm-Highlights des ECC-Forums am 28.09.2017 in der Kölner Balloni Halle und die Anmeldung zum Event finden Sie hier: www.eccforum.de