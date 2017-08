SERVICE CLUBS MEET BUSINESS CLUBS ZUM SOCIAL NETWORKING

(fair-NEWS)

Am 1. September 2017 laden die Service Clubs Berlin unter der Schirmherrschaft des Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Michael Müller, wieder zum BBQ FOR LIFE in den Zollpackhof Berlin, Elisabeth-Abegg-Str. 1, 10557 Berlin an die Spree ein.Weg von Facebook und Co. dient das persönliche Gespräch immer noch der stärksten Vernetzung im beruflichen Umfeld und der Begründung von Freundschaften im privaten Bereich. Die Service Clubs Berlin bringen alle Akteure des aktiven Netzwerkens in Berlin an einem Abend an einen Ort an der Spree mit Blick auf das Bundeskanzleramt zusammen, um bei einem guten Essen in sommerliche Atmosphäre das persönliche Netzwerk zu erweitern und gleichzeitig gemeinsam etwas Gutes zu tun. BBQ FOR LIFE ist die bundesweit einzige Veranstaltung, die Service Clubs mit Business Clubs zusammenbringt und ist damit das einzige Social Networking Live Event der Hauptstadt.Mit dem BBQ FOR LIFE 2017 werden die gemeinnützigen Organisationen International Justice Mission (IJM) und die Bahnhofsmission Berlin am Zoo unterstützt.Die IJM bekämpft weltweit nachhaltig und langfristig erfolgreich Sklaverei, insbesondere im Bereich der Sexsklaverei, indem die Opfer aus der Ausbeutung befreit werden. Anschließend werden diese in Sicherheit gebracht und betreut in ein normales Leben zurückgeführt. Zur gleichen Zeit stellen Anwälte von IJM vor den lokalen Gerichten sicher, dass die Täter verhaftet, angeklagt und verurteilt werden.Die Bahnhofsmission versorgt täglich rund 700 Obdachlose in der Bahnhofsmission am Zoo. Sie ist rund um die Uhr geöffnet, es gibt immer eine warme Mahlzeit und ein offenes Ohr für jede/n. Die Bahnhofsmission hilft jedem/r sofort, gratis, ohne Voranmeldung und ohne dass bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden müssen. Im Hygienecenter gleich nebendran können die Bedürftigen duschen und bekommen frische Kleider. Für diejenigen, die dem Leben auf der Straße den Rücken kehren möchten, bietet die Berliner Stadtmission unterschiedliche Hilfsangebote an.Der letzte Tag der Sommerferien ist ein Tag zum Genießen. Es ist ein Tag um Freunde, Kollegen, Geschäftspartner und Kunden zu treffen. Es ist ein Tag, um bei einem Barbecue den Berliner Sommer zu genießen, zwei gemeinnützige Organisationen zu unterstützen und dabei die Menschen aus den Berliner Service Clubs und Business Clubs zu treffen und kennen zu lernen. Es ist der Tag für das BBQ FOR LIFE 2017.



Bildinformation: SERVICE CLUBS MEET BUSINESS CLUBS ZUM SOCIAL NETWORKING