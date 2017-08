Noch viel mehr Filme noch schneller finden: weitere Funktionsverbesserungen bei Watchnow Streaming & TV Guide

Pressemitteilung von Concon International

Deutschlands größte Online Fernsehzeitung erhält Verbesserungen hinsichtlich Stabilität, Suchfunktion, und Quellen-Übersicht

(fair-NEWS) München, den 25.08.2017 – Watchnow Streaming & TV Guide, Deutschlands größte Programm-Übersicht für TV- und Streaming-Inhalte, erhält erneut ein größeres Update. Im Fokus der Entwickler standen diesmal die App-Stabilität, die Suchfunktion sowie ein Re-Design der Quellen-Übersicht. So wurde die Arbeitsgeschwindigkeit der App insgesamt angehoben und die Ursache für die Meldung „Ups! Da ist etwas schiefgelaufen. Bitte versuche es zu einem späteren Zeitpunkt erneut.“ beseitigt. Parallel dazu wurde auch die Fehlermeldung „ERR_UNKNOWN_URL_SCHEME“ eliminiert, die z.B. bei Telekom Entertain und Pro7 Mediathek aufgetreten ist.



Auch die Suchfunktion erhielt ein Update. Sie zeigt nun alle Ergebnisse unabhängig vom gebuchten Senderpaket an. Diese wurden in der vorherigen Version noch ausgeblendet, was u.U. dazu führte, dass das Fenster leer blieb. Besonderer Wert lag auch auf den im Deutschen üblichen Umlauten wie „ä, ö, ü“ oder Sonder-Schriftzeichen wie „ß“ oder „&“. Suchergebnisse mit diesen Buchstaben- und Zeichenkombinationen werden nun reibungslos angezeigt. Daneben wurde die Suchgeschwindigkeit weiter optimiert. Sofern also eine Sendung verpasst wurde, finden die Nutzer gleich eine Alternativquelle. Zuletzt erzielte die Überarbeitung der Quellenübersicht signifikante Einsparungen bei der Listenlänge. Ab sofort werden nur noch Preisspannen bei Stream- und Programmübersicht angegeben. Aufgrund der Verbesserungen erhält der Nutzer noch schneller persönliche Filmtipps aus den insgesamt rund 209 TV-Sendern und Streaming-Plattformen.



Neben zahlreichen Tests und kontinuierlicher Qualitätskontrolle der App, ist das wertvolle Nutzer-Feedback eine wichtige Säule für die Entwicklung. Da bekanntlich 4 Augen immer mehr als 2 sehen, ist es möglich, die Aspekte in die Entwicklung zu integrieren, die unter Umständen so noch nicht berücksichtigt wurden. Somit trägt die Community entscheidend zur Qualität der App bei.



Verbessert wurde in diesem Zusammenhang auch die Suchmaske. Neben Filmtitel, Vor- oder Nachnamen von Schauspielern oder Regisseuren, werden nun auch Sendernamen und ähnliches gefunden. Ebenso genügt jetzt auch nur die Eingabe von Text-Fragmenten oder einzelner Buchstaben. Die überarbeitete Autovervollständigen-Funktion ergänzt die Begriffe sinnvoll und schlägt passende Alternativen vor.



Watchnow Streaming & TV Guide zeigt gleich beim Start der App persönliche Filmtipps auf Basis des selbstlernenden Algorithmus. Dieser analysiert das Verhalten der Nutzer und modifiziert daraufhin die persönlichen Filmtipps. Ein umfassender Doku- und detaillierter Serienguide inklusive Filtern, was „Trending“, „Bestbewertet“, „Meistgesehen“ oder „Neu“ ist, runden das Angebot ab.



Entscheidend sind auch die Empfehlungen der Freunde bzw. der Community. Ein Klick auf den „Empfehlen“-Button und schon lassen sich persönliche Filmtipps teilen. Daneben hat ein Klick auf „Gesehen“ oder „Vorgemerkt“ ebenso Auswirkungen auf das Gesamtranking der Sendung.



Unterstützer gesucht



Watchnow Streaming & TV Guide lebt von der Unterstützung der User. Deswegen sind deren Einschätzungen und Meinungen höchst willkommen. Wer mithelfen möchte, die App weiter voran zu bringen oder Teil von einer stetig wachsenden Community von Cineasten werden will, schreibt bitte an warum@watchnow.eu CEO Timm Stemann und sein Team freuen sich über Post.



Timm Stemann, CEO Concon International, appelliert: „Gerade als Startup sind wir auf Unterstützung von außen angewiesen. Damit unsere App weiterwachsen kann, sind jetzt unsere Nutzer gefragt. Nur mit ihrer Hilfe können wir den Community-Gedanken noch größer fassen und den Entertainment-Markt nachhaltig beeinflussen. Wir bitten alle, Watchnow fleißig an viele Freunde weiter zu empfehlen. Ebenso freuen wir uns über sehr gute Bewertungen im App-Store, damit auch in den kommenden Jahren Cineasten, Fernseh-Enthusiasten und Serien-Junkies immer die passenden Inhalte finden. Obwohl die App in der sehr umfangreichen Basisfunktion kostenlos ist, hilft uns auch ein Abo-Abschluss für mehr TV-Senderdaten sehr weiter.“

Concon International UG (haftungsbeschränkt) wurde im Jahr 2013 von Dipl.-Ing. Timm Stemann gegründet. Das Unternehmen bietet Film License Trading sowie Technical und Business Development Consultancy an – von der Produktentwicklung über das Projektmanagement bis hin zum Digital Marketing. Im Fokus stehen Inhalte in HD, 4K-UHD, 360°, 3D und Virtual Reality (VR). Concon International steht dabei für umfassende Beratungsleistungen aus der Praxis für die Praxis und aus einer Hand. Zu den bisherigen Meilensteinen gehören: FIFA World Cup, UEFA Champions League sowie verschiedene Projekte in Kooperation mit Sky und Sony. Concon International wurde mit dem Telecoms Award als „Best Media Business Consultants 2016 & Recognised Leader in Media Content Distribution“ ausgezeichnet und ist durch das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle als innovatives Unternehmen anerkannt.

Das aktuelle Produkt ist die Content-Discovery-App Watchnow, die Streamings und Filme von TV-Sendern in einer interaktiven App als Übersicht vereint. Sie besitzt eine gamifizierte und lernende Empfehlungsengine, mit der Filme, Serien oder Dokumentationen ausgewählt und mit Freunden geteilt werden können. Mit der sozialen Interaktion wie Friends Screen, Empfehlen und Friend Status ist der Nutzer immer auf dem Laufenden, was seine Freunde schauen und kann sich von aktuellen Trends inspirieren lassen.

Die App wurde von der Redaktion der Spiele, Filme, Technik (SFT) mit der Note sehr gut (1,3) ausgezeichnet und von der Initiative Mittelstand beim Innovationspreis-IT in der Kategorie als Best of 2017 auf die Shortlist gesetzt. Der Chefredakteur des Online-Portals mobiFlip Michael Meidl schrieb in seinem Testbericht: „Alles in allem eine schicke App, die ich durchaus empfehlen kann.”

Weitere Informationen:

Concon International: www.conconint.com

Watchnow Streaming & TV Guide: www.watchnow.eu

