(fair-NEWS)

Frankfurt am Main, 25. August 2017 – Mit dem symbolischen Durchschneiden eines roten Bands eröffneten Walter Neumann, CEO AZIMUT Hotels, und Stefan Weiss, General Manager AZIMUT Hotel Vienna, am gestrigen Abend offiziell das Vier-Sterne Haus in Wien nach einer sechsmonatigen umfangreichen Renovierungs- und Modernisierungsphase. Zahlreiche Gäste waren zum Grand Opening in der Donaumetropole erschienen, um die Neugestaltung des AZIMUT Hotel Vienna zu bestaunen.Unter dem Motto „Vienna meets Moscow“ bot das Grand Opening neben anregenden Unterhaltungen bei Krim-Sekt und Sachertorte hinreichend Gelegenheit, das vom international tätigen Architekturbüro Bruzkus Bartek konzipierte Designkonzept in Augenschein zu nehmen. Hausführungen sowie ein Meet and Greet mit CEO Walter Neumann und Architektin Ester Bruzkus sorgten für exklusive Einblicke. Inspiriert vom Design klassischer Wiener Kaffeehäuser, wurde die Lobby des Hotels mit dem Ziel gestaltet, Umgebung und Marke in Einklang zu bringen. Der Eingangsbereich wurde dabei zur SMART Living Lobby, welche die Teilbereiche Empfang, Bibliothek, Bar und Lobby kombiniert. Ebenso wurden die 180 Zimmer renoviert und modernisiert.Die Gäste verbrachten den Abend bei kulinarischen Köstlichkeiten und Wiener Schrammelmusik und genossen das frische Ambiente des Hotels. Stefan Weiss resümiert: „Wir freuen uns, dass die Gäste so zahlreich erschienen sind. Der Zuspruch des gestrigen Abends zeigt, dass uns die Modernisierung unseres Hauses gelungen ist.“



Bildinformation: AZIMUT Hotel Vienna feiert Grand Opening