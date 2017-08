Brokervergleich mit Zufriedenheitsgarantie?

(fair-NEWS)

Diese Woche startete das Online Broker Vergleichsportal HeavyTraderz eine ungewöhnliche und bisher noch nie dagewesene Brokervergleichs-Aktion. Wer über www.heavytraderz.de den Online Brokerpartner Swissquote mit einem Echtgeld-Handelskonto vergleicht, kann die HeavyTraderz Zufriedenheitsgarantie in Anspruch nehmen.Geschäftsführer der Forex Marketers GmbH Artur Augustyniak über die Zufriedenheitsgarantie: "Die Zufriedenheitsgarantie steht jedem Kunden zu, der an diesem Vergleich teilnimmt. Ganz gleich ob der Kunde von Swissquote überzeugt ist oder nicht. Sollte Ihnen Swissqoute gefallen, haben Sie den Anspruch auf eine Auszahlung durch HeavyTraderz in Höhe von 100€. Für die Auszahlung können Sie zwischen einer Banküberweisung, Paypal oder Skrill wählen. Sollte ein Tester wider Erwarten unzufrieden sein, erhält dieser 150€ für die Teilnahme ausgezahlt. Jedoch ist unser gesamtes Team guter Dinge, dass es zu der Auszahlung in Höhe von 150€ kommen wird, da HeavyTraderz sich vorab selber von Swissquote überzeugen konnte."Teilnehmen an der Swissquote-Vergleichsaktion kann jeder Trader der min. 18 Jahre ist. Dazu muss ein Handelskonto bei Swissquote eröffnet und eine Einzahlung von min. 500€ getätigt werden. Handeln und vergleichen Sie Swissquote einen Monat lang um die Zufriedheitsgarantie in Höhe von 100€ in Anspruch zu nehmen. Bei "nichtgefallen" müssen Sie einen Vergleichzeitraum von 2 Monaten belegen um die 150€ ausgezahlt zu bekommen. Das einzigartige an der Zufriedenheitsgarantie ist, dass es keiner Erklärung bedarf warum Ihnen Swissquote nicht gefiel. Senden Sie Ihr Tradingjournal per Email an HeavyTraderz und fordern Sie die Zufriedenheitsgarantie an. Ohne wenn und aber erfolgt die Auszahlung durch HeavyTraderz.Teilnahmen sind bis zum 30.09.2017 unter www.heavytraderz.com/swissquote-vergleichen möglich. Brokervergleichsaktionen gab es durch verschiede Anbieter, jedoch keine mit einer Zufriedenheitsgarantie.Dies ist wahrlich ein Deal, bei welchem man nur Gewinner sein kann. Wir empfehlen daher einen unverbindlichen Test des Brokers Swissquote. Erfahren Sie hier mehr: www.heavytraderz.com/swissquote-vergleichen Bei Fragen steht Ihnen das HeavyTraderz-Team in Frankfurt am Main unter der Emailadresse: info@heavytraderz.de oder der Rufnummer 069 / 24 74 10 99 0 zur Verfügung.



Bildinformation: HeavyTraderz-Swissquote