Herr von Schwaben München-Starnberg ab Mo, 28.8. 2017

(fair-NEWS)

Ab Mo, 28.8.2017 wird der neue Franchise-Partner des Food Truck Systems Herr von Schwaben im Raum Starnberg-München seine Gäste mit traditioneller schwäbischer Küche bewirten.Frisch zubereitet - "mit viel Herz und guter Laune" so Andreas Weidner, werden er und seine Tochter Franzinska Weidner Linsen und Spätzle, Maultaschen oder Fleischküchle am Mo an ihrem ersten Standort in Weilheim bei CFC Car film Components Trifthofstr. 58 (neben dem Trifthof Kino Center) bereit halten. Sie freuen sich auf alle Gäste.Weitere Standorte im Raum München Starnberge sind auf <a href="https://www.facebook.com/pg/herrvonschwaben.muenchen.starnberg/posts/">facebook gepostet</a> .Besuche an verschiedenen Standorten bereits aktiver Herr von Schwaben Partner und erste Gespräche zeigten sehr schnell "das ist mein System". Dabei haben Andreas Weidner vor allem die offenen und direkte Art der Kommunikation, die fairen Franchisebedingungen und die Möglichkeiten des Herr von Schwaben Franchise-Systems überzeugt.Ein edler schwarzer Trailer im unverwechselbaren Herr von Schwaben Design erweckt die Aufmerksamkeit der Kunden in den Gewerbegebieten. Am 5. April wurde der Vertrag unterschrieben und am 28.8. geht es nun los.Mit seiner Tochter Franziska Weidner, die sich als Veranstaltungskauffrau vor allem um Marketing und Öffentlichkeitsarbeit kümmert, ist der neue Franchise-Partner als kleines Familienunternehmen gut aufgestellt.Doch nicht nur an den Standorten in den Gewerbegebieten bietet Herr von Schwaben seine schwäbischen Gerichte an. Herr von Schwaben kommt auch zu Ihnen nach Hause oder ins Unternehmen, für Ihre Familienfeier, den Mitarbeitertrag oder die Firmenweihnachtsfeier verwöhnen Sie Ihre Gästen mit der leckeren schwäbischen Küche vor Ort - vom Trailer oder auch angerichtet als klassisches Buffet.Herr von Schwaben ist ein junges Franchise-System, das mit Food Trucks die moderne Form des Essen - hohe Qualität schnell und preisgünstig direkt vor Ort - bietet. Dieser aus Amerika kommende Trend ist auch in Deutschland inzwischen sehr beliebt. Franchise-Partner profitieren so von den Chancen eines wachsenden Marktes.Interessant? Herr von Schwaben sucht weitere Partner, die mit ihrem Angebot voll im Trend liegen und so Teil der wachsenden Street Food Bewegung werden.



Bildinformation: Herr von Schwaben Franchise-Partner Andreas Weidner mit Franchise-Geber Florian Hanke (Bildquelle: Herr von Schwaben München-Starnberg)