Neue Webhosting Tarife mit noch mehr Leistung

DM Solutions bietet neue Webhosting Tarife mit mehr Leistung und vor allem mit neuen Features. Die neuen Pakete bieten nicht nur einen extra Virenschutz sondern ermöglichen auch einen SSH Zugriff sowie die Nutzung von Let's Encrypt. Die neuen <a href="https://www.dmsolutions.de/hdd-webhosting.html">HDD Webhosting</a> Pakete können ab sofort bestellt werden.Neue Plesk Webspace-VerwaltungMit dem Umstieg auf das modernere Web-Interface Plesk, das per grafischer Benutzeroberfläche eine einfache Verwaltung der Programme, Dienste und Tools rund um den Webspace bietet, stellt DM Solutions seinen Kunden mit den neuen Webhosting Tarifen noch mehr Möglichkeiten zu Verfügung.Mit den Tarifstufen Webhosting Start V2.0, Standard V2.0, Basic V2.0, Professional V2.0 oder Premium V2.0 findet jeder das passende Paket für sein Projekt. Sei es die eigene private Website, die Seite für den Fußballverein oder komplexere Webpräsenzen, die zum Beispiel mit dem Content Management System Joomla verwaltet werden - für jeden Bedarf bietet der Webhosting Anbeiter das optimale Paket.SSL-Zertifikat gratisEines der neuen Features in den HDD Hosting Tarifen ist die Let's Encrypt-Unterstützung. Auf diese Weise können Webprojekte mit dem kostenfreien SSL-Zertifikat abgesichert werden. Alle Verbindungen im Zusammenhang mit der Website können so verschlüsselt und von dritten nicht mehr im Klartext mitgelesen werden.Kaspersky Anti-Virus gratisEbenfalls ist Kaspersky Anti-Virus in den neuen Webhosting-Paketen serverseitig kostenlos enthalten. Das Programm des bekannten Herstellers von Antiviren-Software sorgt dafür, dass ein- und ausgehende E-Mails auf Viren geprüft werden und so der Schutz vor Viren, Trojanern oder sonstigen Schadprogrammen deutlich erhöht wird.PHP-Version frei wählbarDer PHP-Switch ist eine weitere neue Funktion, die Einzug in die neuen <a href="https://www.dmsolutions.de/webhosting.html">Webhosting</a> Tarife hielt. Dieser Switch ermöglicht es dem Nutzer, die benötigte PHP-Version - zwischen 5.2 und 7.1 - selbst einzustellen. Damit ist die reibungslose Installation und Funktion der aktuellsten Systeme und Programme möglich. Je nach Systemanforderung kann daher die PHP Version problemlos angepasst werden und ist so jederzeit neuen Herausforderungen gewachsen.SSH-Zugriff auf den WebspaceAb dem Webhosting Professional V2.0 ist darüber hinaus ein SSH-Zugriff auf den Webspace möglich. Dieser Zugang erlaubt es dem Nutzer, Anweisungen auf der Shell-Ebene auszuführen. So lassen sich Dateien verschieben oder verschiedene Aufgaben und Einstellungen am Webspace selbst vornehmen.Git-UnterstützungZusätzlich ist Git ab Webhosting Professional V2.0 neu im Webhosting-Paket enthalten. Das etablierte System erleichtert die Quellcode-Verwaltung, indem man damit beispielsweise Dateien versionieren und verteilen kann.Herausragender SupportBei allen gebuchten Webhosting Paketen steht jedem Kunden natürlich auch der kompetente Support von DM Solutions per E-Mail oder telefonisch mit individuell abgestimmten Lösungen zur Verfügung. Der Support unterstützt dabei nicht nur in Fragen des Webhostings, sondern optional auch bei der Installation und Anpassung von Shopsoftware oder Content Management Systemen oder in Webdesign-Fragen.TestmöglichkeitWer diese Webhosting-Tarife mit all den neuen, aber auch den bereits bestehenden Features testen möchte, kann jederzeit einen Testaccount über die Website des Webhosting Anbeiters beantragen und das gewünschte Paket sieben Tage lang kostenlos ausprobieren. Der Testaccount kann danach auf Wunsch in einen regulären Account überführt werden.



Bildinformation: Webhosting bei DM Solutions