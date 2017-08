(fair-NEWS)

Im Kino läuft die Beatles - Dokumentation “It Was Fifty Years Ago Today! The Beatles: Sgt. Pepper & Beyond“ und wir starten mit dem Vorverkauf zu unserer Show „The Beatles Live again 2018 performed by THE BEATBOX“ – vielerorts mit 15% Frühbucherrabatt!Die Beatles – eine Band der Superlative. Bis heute sind sie die kommerziell erfolgreichste Band und halten u.a. den Rekord der meisten Nummer 1-Hits weltweit. Damals versetzten sie ganze Stadien in Ausnahmezustand. Lieder wie “Yesterday”, “Let it be”, “Hey Jude”, “She Loves you”, “Help!”, “Hello, Goodbye”, und viele, viele mehr begeistern noch heute unzählige Fans von jung bis alt.THE BEATBOX – das sind 4 italienische Ausnahmemusiker die seit langen Jahren weltweit die Fans begeistern. Ihre Show ist viel mehr als nur ein gewöhnliches Tribut. Authentische Sounds werden durch die gleiche Instrumentierung erzeugt, mit denen die vier Pilzköpfe schon in ihren Konzerten begeisterten. Vom ersten Ton bis zur letzten Silbe hat man das Gefühl, die Fab Four noch einmal live auf der Bühne erleben zu dürfen.Und auch optisch sind THE BEATBOX ganz nah dran am Original: Ihre Bühnenkostüme wurden von dem Schneider designed, der die Beatles damals für ihre US-Tourneen ausstattete.Die Show zielt nicht nur darauf ab, die Energie und den Charme des legendären Quartetts aus Liverpool wiederzubeleben – sie lässt die Beatles (zumindest für gute 2 Stunden) selbst auferstehen.Lassen Sie sich von THE BEATBOX begeistern und genießen sie diesen Abend voller Erinnerungen an die Swinging 60`s, die verrückten 70`s und die Fab Four aus Liverpool.VIP-ArrangementsIn jeder deutschen Tourneestadt stehen jeweils 16 limitierte VIP-Arrangements zur Verfügung (nur auf www.resetproduction.de zu buchen!).Diese beinhalten:Sie werden separat eingelassen und wir kümmern uns kostenlos um die Aufbewahrung Ihrer Garderobe. Ihr „VIP“-Pass mit Lanyard zeichnet Sie als unseren ganz besonderen Gast aus. Von unserer Hostess werden Sie dann zu Ihrem Platz begleitet. Dort verwöhnen wir Sie mit einem Willkommens-Getränk. Vor dem Showstart werden Sie exklusiv unsere Künstler treffen. Kommen Sie mit ihnen ins Gespräch. Neben einem von allen Künstlern für Sie handsignierten Tourplakat haben wir auch eine kleine Überraschung für Sie vorbereitet.Aufpreis zum regulären Ticket € 29,90, erhältlich in jeder Kategorie.Tourneeveranstalter: www.resetproduction.de , Tel. 0365 - 54 81 83-0Ermäßigungen!Kinder von 7-12 Jahren € 10.00 ermäßigt je TicketGruppen ab zehn Personen € 5.00 ermäßigt je TicketTermine:*Bayern09.01.2018 Dinkelsbühl Schrannen-Festsaal10.01.2018 Grafenrheinfeld KulturhalleBerlin18.01.2018 Berlin Ernst-Reuter-Saal (im RathausReinickendorf)Brandenburg18.01.2018 Plessa Kulturhaus17.01.2018 Falkensee StadthalleMecklenburg-Vorpommern19.01.2018 Greifswald Stadthalle20.01.2018 Rostock StadtHalle ClubBühneSachsen12.01.2018 Leipzig Haus LeipzigSachsen-Anhalt13.01.2018 Lutherstadt Wittenberg StadthausThüringen11.01.2018 Bad Blankenburg Stadthalle*Änderungen und Ergänzungen vorbehalten; Termine teilweise noch nicht im Vorverkauf



Bildinformation: THE BEATLES LIVE AGAIN 2018 performed by THE BEATBOX