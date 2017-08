(fair-NEWS)

Aus der Pressekonferenz im Frankfurter Römer am 23.08.2017:Jetzt ist es offiziell: Ab sofort fungiert Boris Becker für den DTB in der neu geschaffenen Position des Head of Men`s Tennis.Den Damenbereich verantwortet Barbara Rittner als Head of Women`s Tennis, ihr Amt als Fed Cup-Teamchefin gibt sie an Jens Gerlach ab.Der Deutsche Tennisbund erweitert seinen Leistungssportbereich um zwei wichtige Personalien. Ab sofort ist Boris Becker in der neu geschaffenen Position des Head of Men`sTennis für den gesamten männlichen Spitzensport. Den Damenbereich verantwortet BarbaraRittner künftig als Head of Women`s Tennis, ihr Amt als Fed Cup-Teamchefin gibt sie an JensGerlach ab.Wir sind glücklich, dass wir zukünftig auf das weltweit anerkannte Expertenwissen von Boris Becker zurückgreifen können und dass uns Barbara Rittner in eine neuen, noch verantwortungsvolleren Rolle erhalten bleibt, so DTB-Präsident Ulrich Klaus.Der für den Leistungssport im Deutschen Tennis Bund zuständige Vizepräsident Dirk Hordorffergänzt: Die Besetzung dieser beiden Schlüsselpositionen mit Boris Becker und Barbara Rittner ist ein Meilenstein auf unserem Weg des Aufschwungs, den wir weiterhin zielgerichtetgehen.Zusammen mit Sportdirektor Klaus Eberhard sollen Becker und Rittner die sportlichen Strukturen im Deutschen Tennis Bund weiter professionalisieren. Die beiden werden uns wertvolle Impulse für eine effektive Förderung unserer besten Talente liefern und unserenLeistungssport enorm stärken, bekräftigt Eberhard.Als Head of Men`s Tennis wird Boris Becker zudem auch das Davis Cup-Team unterstützenund allen deutschen Topspielern beratend zur Seite stehen. Ich möchte dem DTB durch meineErfahrung als ehemaliger Spieler sowie als Trainer helfen und freue mich auf den Austauschmit dem Davis Cup-Teamchef, den Bundestrainern sowie mit unseren besten Herren undJunioren, sagt Becker.Bei den Damen wird Barbara Rittner nach 13 Jahren als Fed Cup-Teamchefin ihren Aufgabenschwerpunkt verlagern. Als Bundestrainerin und neuer Head of Women`s Tennis lenkt sie die Geschicke des deutschen Damentennis, leitet sämtliche Porsche Teams, führtweiterhin Lehrgänge mit dem Nachwuchs durch, koordiniert den Trainerstab und berät dieSpielerinnen sowie das Fed Cup-Team und dessen neuen Kapitän. Ich freue mich sehr aufdiese Aufgabe und bin hochmotiviert, eine neue Art der Verantwortung zu übernehmen.Meine Ziele sind es, noch klarere Strukturen für die Nachwuchsförderung zu schaffen unddas Porsche Team Deutschland - die Nationalmannschaft der Damen - in allen Bereichen nochbesser zu positionieren.Ritters Nachfolger als Fed Cup-Kapitän ist der 44-jährige Jens Gerlach. Er wird ab derkommenden Saison für die sportlichen Entscheidungen rund um den Mannschaftswettbewerbder Damen verantwortlich sein.Info: Deutscher Tennis BundFoto: hans-erich schiewer presse oestrich-winkel



Bildinformation: hans-erich schiewer oestrich