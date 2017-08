(fair-NEWS)

HJ Happy Hartmann hat etwas geschafft, wovon viele träumen: beruflichen Erfolg, nachhaltigen Wohlstand und ein unabhängiges, glückliches Leben an den schönsten Orten der Welt.Die Karriere des erfolgreichen Unternehmers nahm bereitzt in den 1980er Jahren ihren Anfang. Damals führte er das Management von 6 renommierten Diskotheken in der Schweiz. Im Jahr 1996 wurde er Präsident der SWISSWAY Inc., einer Marketingfirma in Miami, Florida/USA.<a href="www.hj-happy-hartmann.de">www.hj-happy-hartmann.de</a>Seit 1993 ist HJ Happy Hartmann ein leidenschaftlicher Profi im Bereich Multi-Level-Marketing. Mit seine Erfahrung und seine Überzeugung ist er nicht nur ein erfolgreicher Geschäftsmann mit vielen internationalen Partnern, sondern auch ein hervorragender Motivator und Teamplayer.HJ Happy Hartmann verhalf zahlreichen Unternehmen im Direkt- und Netzwerkvertrieb zu Umsätzen in Millionenhöhe. Seit 2014 ist er unabhängiger Markenpartner von Nerium International. Für den Herbst 2017 ist die Einführung der innovativen Nerium Hautpflegeprodukte, im europäischen Markt geplant. Zunächst soll der Vertrieb in Deutschland und Österreich beginnen.<a href="www.hj-happy-hartmann.de">www.hj-happy-hartmann.de</a>Die innovativen Hautpflegeprodukte von Nerium - eine neue Möglichkeit für den beruflichen Erfolg2011 extrahierten Wissenschaftler in Texas aus einem auf Aloe Vera basierenden Nerium Oleander Extrakt einen Wirkstoff, dessen antioxidanten, entzündungshemmenden, zerfallhindernden und hautregenerierenden Eigenschaften in klinischen Studien belegt wurden. Dieser Wirkstoff wurde unter dem Namen NAE-8 patentiert. NAE-8 wirkt als starkes Anti-Oxidant direkt auf Hautschäden, die durch freie Radikale, welche unter anderem durch Stress, zu viel Sonne oder eine ungesunde Ernährung zurückzuführen sein können. Damit wird die Hautstruktur gestärkt. Gleichzeitig entfaltet der Wirkstoff auf der Hautoberfläche seine hautregenerierenden Eigenschaften und sorgt für eine sichtbare Verjüngung.Bereits im seinem ersten Geschäftsjahr konnte Nerium International Rekordumsätze verzeichnen. Es zählt aktuell zu den am stärksten wachsenden privatwirtschaftlichen Unternehmen in den Vereinigten Staaten. Der Markteinfluss beschränkt sich derzeit noch auf den nord- und südamerikanischen Kontinent und Pazifik-Asien. Das soll sich ab Herbst 2017 ändern.HJ Happy Hartmann hat sich als Ziel gesetzt, Nerium gemeinsam mit seinen Partnern auch in Europa zu seinem verdienten Erfolg zu verhelfen. Für Leute, die ihr eigenes Geschäft aufbauen oder erweitern möchten, stellt dies eine gute Gelegenheit dar. Als erfolgreicher Multi-Level-Marketing Profi kann HJ Happy Hartmann auch Neu- und Quereinsteigern zu beruflichem und wirtschaftlichem Erfolg verhelfen.<a href="www.hj-happy-hartmann.de">www.hj-happy-hartmann.de</a>



Bildinformation: HJ HAPPY HARTMANN