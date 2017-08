Der Spätsommer in seinen schönsten Facetten – Urlaub in den Alpen Österreich

(fair-NEWS)

Entspannen mit gutem Gewissen – Sanfter Tourismus in den AlpenDer Sommer neigt sich dem Ende. Der richtige Zeitpunkt, um nun noch einmal Sonne zu tanken und die Natur in ihren schönsten Erscheinungen zu genießen. Ein kleiner Trip in die Berge ist da eine gute Option. Eine Auszeit in malerischer Landschaft, umgeben von atemberaubenden Gipfeln hat ihren besonderen Reiz und kann oft Wunder bewirken. Bei dem Genuss dieser wunderschönen Natur, möchte der eine oder andere Urlauber auch umweltfreundlich reisen. Die Hotels der “Alpine Pearls Gastgeber“ ermöglichen einen Aufenthalt mit naturfreundlichen Grundsätzen. In insgesamt 25 alpinen Städten existieren die Hotels, die sich mit der lokalen Natur identifizieren und eine umweltfreundliche Mobilität fördern. Neben diesen vorbildlichen Aspekten erwarten Sie hier auch ein hervorragender Service und ein herzliches Team.Mobil auch ohne Auto – Nachhaltiger Tourismus in den AlpenEine Reise ohne Auto bedarf häufig einer präzisen Organisation, wenn es darum geht von einer Endstation zur Unterkunft zu kommen oder gar Vorort Ausflüge zu planen. Die Alpine Pearl Hotels bieten ihren Gästen jedoch einen besonderen Mobilitätsservice. Die Urlaubsorte sind optimal mit dem Fernverkehr zu erreichen und ein Transferservice bei An- und Abreise erleichtert Ihnen die Ankunft. Auch die Ausflugsziele in der Umgebung sind leicht zu erreichen. Die Gastgeber möchten ihren Gästen einen sorgenlosen Aufenthalt ermöglichen und helfen bei Fragen der Mobilität gerne weiter.Umweltfreundlich in 25 Urlaubsoasen – Urlaubsorte in Italien, Österreich, Schweiz und Co.Die Alpine Pearl Hotels sind nicht nur in Österreich zu finden. Insgesamt sind 25 Destinationen mit dem Siegel der „Alpine Pearls Gastgeber“ ausgezeichnet. Diese sind in Österreich, Deutschland, Slowenien, Italien, Frankreich und in der Schweiz verteilt. Jedes der Hotels zeichnet sich durch einen umweltfreundlichen Charakter und einen bewussten Umgang mit der Natur aus. Darüber hinaus werden Gastfreundschaft und Service großgeschrieben.Weiter Informationen finden Sie unter: https://www.alpine-pearls.com/