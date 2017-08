Der Spätsommer in Levico Terme

(fair-NEWS)

Frische Bergluft atmen – Urlaub im TrentinoLevico Terme ist ein idyllischer Kurort im Norden Italiens. Bekannt ist das kleine Städtchen vor allem durch seine heilenden Quellen, deren Wasser sehr reich an Arsen und Eisen ist. Aber nicht nur die heilenden Kräfte der Thermen überzeugen die Gäste. Der Ort bietet ebenso zahlreiche Wellnessmöglichkeiten und beste Voraussetzungen für Naturliebhaber. Levico Terme liegt im Lagorai-Gebirge und bietet einen beeindruckenden Ausblick auf die umliegenden Berggipfel. Für Mountainbiker, Wanderer oder Skifahrer gibt es hier optimale Begebenheiten.Sport und Wellness im Trentino Hotel CristalloDas Hotel Cristallo liegt zentral in Levico Terme. Von hier aus sind es nur wenige Schritte bis in den örtlichen Park oder in die Altstadt. Die Gastgeber möchten Ihnen einen unvergesslichen Urlaub bescheren und stellen Ihr Wohlbefinden an erste Stelle. Das Sport und Wellnesshotel ist geprägt von einer Leidenschaft für Zweiräder, Motor- oder Fahrräder, ganz egal. Ebenso gibt es hervorragende Möglichkeiten für Wanderer, sich in die Natur zu begeben und die wunderschöne Landschaft zu genießen. Wer jedoch eine ruhigere Schiene fahren möchte, der kann sich auch mit dem majestätischen Ausblick auf die Alpen begnügen und sich ganz den gewünschten Wellnessanwendungen hingeben. In diesem Hotel kommt ist für jeden etwas dabei.Motorrad Hotel in Levico Terme – Touren mit PanoramablickDie Gegend im Valsugana Tal eignet sich hervorragend für spektakuläre und abwechslungsreiche Biketouren. Das Auf- und Abfahren durch die Berge und die kurvenreichen Passstraßen machen die Tour zu einem spaßigen Trip vor atemberaubender Kulisse. In dem Biker-Hotel im Trentino können Motorradfreunde sich zudem über besondere Leistungen freuen. Spezielle Angebote und Pakete, eine ortskundige Tourenberatung und weitere Extras verfeinern Ihnen den Aufenthalt.Weiter Informationen finden Sie unter: www.hotelcristallotrentino.it/de