Merino-, Kaschmir- und Alpakawolle – Gemütlichkeit mit Fairness

(fair-NEWS)

Baby Alpaka WolleDer Herbst naht und damit auch die Zeit, in der man es sich in seiner Lieblingsdecke mit einem heißen Tee auf dem Sofa gemütlich macht. Eine weiche Decke aus Kaschmir oder Alpaka Wolle sorgt dabei für ein ganz besonderes Wohlbefinden. Wären diese Produkte nicht immer so teuer oder aus fragwürdigen Quellen. Das Projekt „fairalpaka“ hat seit 2012 einen Weg gefunden, um Alpakawolle in guter Qualität, zu fairen Konditionen und dennoch preiswert zu importieren. Der Vertrieb bietet Mengen in 200g oder 300g Größe an und ermöglicht einen Einkauf größerer Mengen direkt aus Peru. Während dieses Prozesses werden keine Zwischenhändler mehr einbezogen.KaschmirwolleDas Projekt bezieht sich nicht allein auf die Alpakawolle. Auch Merino- oder Kaschmirwolle werden zu erschwinglicheren, aber fairen Preisen angeboten. Dabei hat die Qualität der Garne stets höchste Priorität. Bei fairalpaka wird eine der feinsten mongolischen Kaschmirfasern verarbeitet, mit 15,3 Mic und einer Faserlänge von 40mm. Diese wird in einer traditionellen, italienischen Spinnerei veredelt.Durch die Beschränkung auf 100g Einheiten werden die Handling- und Lagerkosten auf ein Viertel reduziert. Diese bedeutet es fällt ebenso nur ein Viertel der Arbeit an, dies sorgt für Zeit- und Geldersparnis und ist somit die Basis für den Verkaufspreis.Alpaka SockenWas gibt es Schöneres, als am Abend nach Hause zu kommen, die unbequemen Schuhe endlich bei Seite zu legen und es sich in wohlig weichen Socken bequem zu machen? Socken aus Baby Alpaka Wolle sind dafür besonders gut geeignet, da sie weich und wärmend sind und wenn sie dann auch noch zu fairen Bedingungen gefertigt wurden, sind die Umstände doch kaum noch zu übertreffen.Weitere Informationen finden Sie unter: https://fairalpaka.de