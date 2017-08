Wunderschöne Herbstlandschaften – Urlaub am Grundlsee

(fair-NEWS)

Entspannen und wandern am GrundlseeDer Sommer neigt sich dem Ende und der Herbst mit seinen wunderschön gefärbten Wäldern und dem goldenen Oktober steht vor der Tür. Eine kleine Auszeit in den Bergen Österreichs kann zu dieser Jahreszeit besonders begeisternd sein. Eine atemberaubende Seen- und Berglandschaft in den tollsten Farben sieht man nicht jeden Tag. Der Grundlsee liegt in mitten des Ausseerlands und bietet eben solche Panoramablicke. Hier bieten sich zahlreiche Freizeitaktivitäten nahezu an. Egal ob Sport oder Erholung, hier ist für jeden etwas dabei und besonders zu empfehlen sind natürlich die wunderschönen Wanderrouten, die einen an die schönsten Plätze führen und Sie die Berge erleben lassen.Erholung mit Panoramablick – Urlaub am GrundlseeDas MONDI-HOLIDAY Seeblickhotel Grundlsee bietet Ihnen wunderschöne Ausblicke auf die umliegende Berglandschaft und den naheliegenden Grundlsee. Das Hotel liegt auf einer Anhöhe, die direkt an den See grenzt. Nicht nur im Sommer haben Sie von hier aus optimale Voraussetzungen für einen aktiven Urlaub an der frischen Luft. Auch im Herbst oder gar in den noch kälteren Monaten gibt es hier genug Möglichkeiten, die Landschaft zu erkunden und sich sogar sportlich auszupowern. Das Freizeitangebot ist mit sämtlichen Sport-, Adventure- und Skiangeboten sehr vielseitig. Wer jedoch lieber ein bisschen zu Ruhe kommen möchte, kann sich mit wohltuenden Wellnessanwendungen verwöhnen lassen.Genussmomente mit schönster Aussicht – Hotel am GrundlseeLehnen Sie sich zurück und genießen Sie das Panorama. In diesem 4-Sterne Hotel werden Sie von Kreativ-Koch Stefan Haas bekocht. Sie dürfen sich also auf klassische Speisen in moderner Ausführung freuen. Dabei wird Wert darauf gelegt, dass das große Ganze stimmt, d.h. es werden Köstlichkeiten aus hochwertigen Zutaten zubereitet und stilvoll serviert. Die Zufriedenheit des Gastes steht dabei an erster Stelle.Weitere Informationen finden Sie unter: www.seeblickhotel-grundlsee.at