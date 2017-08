Der Herbst im gemütlichen Wellnesshotel nahe Brixen

(fair-NEWS)

Landhausstil im Hotel in Natz/SchabsDie Basis der Entspannung ist ein wohliges Ambiente und Herzlichkeit. Das Landhotel Mühlwaldhof eignet sich hervorragend für gemütliche Stunden und Erholung. Mit Landhausstil und besonderer Atmosphäre, ist das Landhotel bestens geeignet um Sie aus dem Alltag zu entführen. Das Hotel liegt zentral an dem Tor zu den Dolomiten im Eisacktal, Pustertal und Wipptal, und damit direkt an dem Apfelhochplateau Natz/Schabs. Die herrliche Aussicht über die wunderschöne umliegende Landschaft spricht für sich. Blütenwiesen oder herrliche Wälder, egal zu welcher Jahreszeit, versprühen ihren Charme und sind damit ein geeignetes Urlaubsreich. Sie sind umgeben von malerischer Idylle. Auch im Inneren des Hotels gibt der Landhausstil den Ton an. Möbelstücke aus Apfelbaumholz und Weidenholz-Stäben wirken in Kombination mit dezenten Farben und gekonnt eingesetzten Details einladend und schaffen eine gemütliche Atmosphäre. Die Einrichtung ist geprägt von der Liebe zum Detail und dem Südtiroler Charme, dies spiegelt sich auch im Service wieder.Wanderlust im Hotel im EisacktalDie Südtiroler Berglandschaft bietet zahlreiche Wanderrouten, die es sich zu begehen lohnen. Das Landhotel Mühlwaldhof bietet sich mit seiner Lage hoch oben auf dem Apfelplateau quasi dafür an, diese Möglichkeit zu nutzen. Sie haben eine wunderschöne Aussicht und guten Anschluss an die öffentlichen Wege. Es gibt aber zahlreiche weitere Möglichkeiten Ihren Urlaub aktiv zu gestalten. Das Wandern ist dafür nur eine Option. Neben sämtlichen Indooraktivitäten lohnt es sich in den Dolomitennatürlich auch die Natur anderweitig zu erkunden. Mountainbiken, Klettern, Winterwandern, Rodeln, Langlauf, Schneeschuhwandern oder klassisch Skifahren, all das können Sie in der umliegenden Umgebung machen.Ein Wellnesshotel am Apfelplateau in Natz/SchabsDie umliegende Südtiroler Landschaft lädt quasi dazu ein, sie zu Fuß oder mit dem Mountainbike zu erkunden. Bei der Rückkehr nach so einem aktiven Tag, kann der Ausblick auf eine wohltuende Wellnessanwendung schon für neue Kräfte sorgen. Verspannungen entgegen wirken, die angenehmen Düfte und die Wärme genießen und neue Energie für den kommenden Tag sammeln oder einfach nur die Seele baumeln lassen, im Wellnessbereich kann jeder seinen eigenen Bedürfnissen folgen. In dem 4- Sterne Hotel sorgt man mit Massagen, Sauna und Bädern für Ihre Entspannung. Das Angebot ist vielfältig, von Teilmassagen über Aromaöl- und Salzmassagen wird Ihnen alles geboten. Auch gezielte schmerztherapeutische- oder rehabilitierende Behandlungen sind inbegriffen. Jede Anwendung wird speziell auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt. Das natürliche Ambiente des Hauses wird auch in der Sauna beibehalten. Die Anlage besteht größtenteils aus Naturstein, Grünpflanzen und Holz. Bei stimmiger Atmosphäre und gesundheitsfördernden Faktoren des Bergquellwassers, der Wärme und der Kälte sollen Sie so zur Ruhe kommen.Weitere Informationen finden Sie unter: www.landhotel-muehlwaldhof.com