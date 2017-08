Rot-Grün hat regiert - und das Land verottet

(fair-NEWS)

Es brennt an den Schulen in Niedersachsen - Land auf Land ab wächst die Empörung bei Eltern, Schülern und Lehrkräften über die desaströse Schulpolitik der völlig überforderten Kultusministerin Frauke Heiligenstadt. Zahlreiche Lehrerstellen konnten wiederum nicht besetzt werden, aber trotz dieses Mangels wurden über 1700 Lehrer in den Sommerferien zu Arbeitslosen gemacht. Jetzt fehlen sie an den Schulen.Besonders dramatisch ist die Situation an den niedersächsischen Grundschulen: in ihrer Hilflosigkeit werden von Heiligenstadt sogar Gymnasiallehrer an Grundschulen abgeordnet- ein absolutes Unding, das in eine bildungspolitische Katastrophe führen wird. Einerseits sinkt dadurch die Qualität des Gymnasialunterrichts, andererseits sind Gymnasiallehrer weder didaktisch noch pädagogisch auf den Grundschulunterricht vorbereitet.Während Heiligenstadt sich die Situation schönredet (die Gesamtlage sei völlig unproblematisch), spricht der Vorsitzende des Philologenverbandes Horst Audritz von einem "Wolken-kuckucksheim" und fährt fort: „Kein Wort von den massenhaften Abordnungen von Lehrkräften der Gymnasien an Grundschulen, kein Wort von den bedrückenden Problemen bei der Inklusion, kein Wort von übergroßen Klassen – die Ministerin steckt weiterhin den Kopf in den Sand“.Bernd Vogel, LKR Generalsekretär in Niedersachsen, sagt dazu: "Rot-Grün hat regiert - und das Land verrottet!"Wie ein Märchen aus Tausend-und-einer-Nacht hört sich nun an, was Noch-Ministerpräsident Weil im Falle eines - allerdings unwahrscheinlichen - SPD Wahlsieges verspricht: Gebührenfreie Kindergärten, kostenlose Ausbildung für Erzieher, Handwerksmeister und Gesundheitsjobs sowie Gratisbeförderung für Oberstufenschüler - insgesamt ein zusätzliches dreistelliges Millionenprogramm. Wie das Ganze zu finanzieren ist, erwähnen die Genossen natürlich nicht.Weil verspricht somit das Blaue vom Himmel - getreu dem Motto des Ex-SPD Chefs Franz Müntefering: "Es ist unfair, einen Politiker an seinen Wahlversprechen zu messen."Die schlechteste Landesregierung, die Niedersachsen je hatte, hat ihre Abwahl echt verdient.Diesmal LKR wählen - die Partei der Bürger - Bewährtes behalten - Zukunft innovativ gestalten.



Bildinformation: Urheber ist der Autor Horst Krebs