Erstaunliche Wirkung von Hypnose bei der Raucherentwöhnung

Eines ist sicher, die Möglichkeiten der Hypnose werden bislang noch deutlich unterschätzt.Warum das so ist, hat einige Gründe. Da ist Hypnose immer noch in der Schmuddeleckeder Showhypnose, bei der eben leider der Showeffekt und nicht der Therapieeffekt imVordergrund steht. Aber da ist auch eine gewisse Hemmschwelle, schließlich vermutetman ungewünschte Beeinflussung bzw. sogar überhaupt das Aufgeben des eigenen Willens.In den vergangenen Jahren hat sich die Hypnose in vielen Einsatzbereichenweiterentwickelt und -richtig eingesetzt- als verlässliches und probates Mittel für vielerleiAnwendungen etabliert. Eine besonders hohe Erfolgsquote kann durch Hypnose dabeiinsbesondere bei der Raucherentwöhnung erzielt werden. Dabei ist die Wirksamkeit vonHypnose generell und zur Raucherentwöhnung im Besonderen durch eine Vielzahl vonStudien belegtWir von MENTAL POWER Frankfurt ( www.rauchfrei-kraft-hypnose.de ) haben zusammenmit Ärzten, Psychologen und Hypnotherapeuten die Wirksamkeit der Hypnose zurRaucherentwöhnung weiter perfektioniert. Wie genau funktioniert das und warum? DasProblem bei der Raucherentwöhnung ist dasselbe wie bei jeder Sucht: Sucht ist nichts,was sich dem Bewussten erschliesst. Es ist keine rote Ampel, vor der man sich zwischenStehenbleiben und Weiterfahren entscheiden kann, es ist eine Veränderung desUnterbewussten. An dieser Stelle muß auch mit dem Mythos aufgeräumt werden, dasRauchen sei ausschliesslich eine körperliche Abhängigkeit von Nikotin - tatsächlich ist diephysische Nikotinabhängigkeit von sehr kurzfristiger Natur und deutlich wenigerausgeprägt als die psychische Abhängigkeit. Und genau hier kann die Hypnose ansetzen:Hypnose erlaubt quasi einen Direktzugriff auf die unterbewussten Motive, die die Suchtnach dem Rauchen in all seiner Breite und Komplexität ausmachen. Damit umgehtHypnose das bewusste Denken und setzt direkt beim Unterbewussten an. Wenn man alleRaucherentwöhnungsmethoden, die über das Sich-Bewusstmachen der Sucht ansetzen(zum Beispiel: "Wieviel kostet uns das Rauchen? Rauchen verursacht Krebs. Rauchersterben früher. Rauchen verursacht Gefäßkrankheiten." usw.), mit einem Heckenschnittvergleicht, dann ist Hypnose in diesem Bild die Behandlung der Wurzeln.Deshalb hat Hypnose gerade bei der Raucherentwöhnung einen unschlagbaren VorteilEs gibt keine Entzugserscheinungen. Keine Nervositat, keine Glimmstengel-Traumekeine Essattacken, auch keine Gewichtszunahme etc. Und das hat ein einen einfachenGrund: Hier wird nicht mit der puren Willenskraft gegen die unterbewusste Suchtgearbeitet, sondern Hypnose löst die Sucht auf indem die unterbewussten Motive inEINKLANG gebracht werden mit dem Wunsch nicht zu rauchen.Diese Wirkungsweise macht Hypnose zur effizientesten und erfolgreichsten Methode zurRaucherentwöhnungDer Vollständigkeit halber müssen aber auch zwei Dinge gesagt werden:1) Niemandkann durch Hypnose zu etwas angeleitet werden, was er nicht will. Das bedeutet, daßder Entwöhnungswillige grundsätzlich den Wunsch haben muss das Rauchen aufzuhören.Siehe hierzu auch www.rauchfrei-kraft-hypnose.de/tipps-tricks 2) Es braucht eine offene Haltung der Hypnose selbst gegenüber. Eine abneigendeHaltung würde die Möglichkeiten der Hypnose deutlich begrenzen. Hierzu ist natürlichauch die Beziehung zum Hypnotiseur wichtig, eine Antipathie würde dieErfolgsaussichten der Hypnose zumindest sehr stark einschränken. Hier habenRaucherentwöhnungsangebote per Hypnose-CD, auf denen auch unser Konzept basiert,den Vorteil, daß man sich zunächst einmal die gesamte Sitzung im Wachzustand anhörenkann um etwaigen Vorbehalten entgegenzuwirken. Dies schafft das erforderlicheVertrauen und erleichtert das anschliessende Loslassen beim Absolvieren derHypnosesitzung betrǎchtlich.Wir möchten deshalb an dieser Stelle ermutigen, sich eingehender mit den Möglichkeitender Hypnose zu befassen. Wie erwähnt gibt es mittlerweile eine Vielzahl vonernstzunehmenden Studien, die die guten Erfolgsaussichten der Hypnose auf breiterBasis belegen.Wir wünschen viel Erfolg und freuen uns über alle Erfahrungsberichte!



Bildinformation: MENTAL POWER Raucherentwöhnung durch Hypnose