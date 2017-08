Vegetarisch für die ganze Familie - Frisch aus der Druckpresse

(fair-NEWS)

Nun gibt es das Kochbuch „Vegetarisch für die ganze Familie“ auch als Printbuch. Eine Speisekarte voller Köstlichkeiten erwartet Sie. Und als besonderes Bonbon gibt es noch einen literarischen Nachtisch.Trailer:Buchbeschreibung:Bei „Vegetarisch für die ganze Familie“ kommt, wie der Name schon verrät, jeder auf seine Kosten – egal ob Groß oder Klein.Es wird süß, pikant, orientalisch, kohlenhydratarm und …Rezepte, um Familie und Freunde kulinarisch zu verwöhnen. Und auch für Kinder sind leckere Gerichte dabei.Eine Speisekarte voller Köstlichkeiten. Haben Sie jedoch keine Angst davor, kreativ zu sein und das eine oder andere Rezept je nach Geschmack zu variieren. Es heißt schließlich: Die Königin des Kochens ist die Fantasie!Ein Muss für Freunde der vegetarischen Küche und für die, die einfach mal gerne einen fleischlosen Tag einlegen wollen.Und als zusätzliches Extra gibt es noch einen literarischen Nachtisch.Guten Appetit!Taschenbuch: 180 SeitenVerlag: Books on Demand; Auflage: 1 (22. August 2017)Sprache: DeutschISBN-10: 3744893448ISBN-13: 978-3744893442Format: Kindle EditionDateigröße: 5232 KBVerkauf durch: Amazon Media EU S.à r.l.Sprache: DeutschASIN: B074Y2DM57Text-to-Speech (Vorlesemodus): AktiviertX-Ray:Nicht aktiviertWord Wise: Nicht aktiviertScreenreader: UnterstütztVerbesserter Schriftsatz: AktiviertRezeptliste:Aufläufe: Weißkohl-Gehacktes-Auflauf, Kürbis-Süßkartoffel-Auflauf, Mais-Paprika-Auflauf, Fenchel-Möhren-Auflauf, Grünkohl-Kartoffel-Auflauf, Bunter-Gemüse-Auflauf, Möhren-Auflauf, Grünkern-Sauerkraut-Auflauf, Hirse-AuflaufKinder: Gurken-Schiff, Spiegelei-Ringe, Nudelsalat, Buchstaben-Puffer, Apfel-Möhren-Bratling, Konfetti, Möhren-Spaghetti, Brösel-Schupfnudeln, Bunter Reis-Auflauf, Süßer Armer-Ritter, Honig-Schoko-Rollen, Kirsch-Milchreis, Apfel-Zimt-Quark, Müsli-BällchenKohlenhydratarm: Paprika- Fleischwurst-Salat, Sprossen-Rührei, Gemüse-Frikadelle, Zucchini-Paprika-Pfanne, Blumenkohl-Pfanne, Pilz-Pfanne, Curry-Ratatouille, Pfannkuchen-Lasagne, Brokkoli-Feta-Auflauf, Tomaten-Hüttenkäse-Auflauf, Champignon-Kräuter-Frittata, Überbackener Fenchel, Nuss-MuffinsMarmelade: Heidelbeere-Orange-Tomate, Rhabarber-Erdbeere-Paprika, Banane-Ananas-Curry, Ananas-Paprika, Erdbeere-Ananas-Wassermelone, Erdbeere-KokosNudeln: Nudelrollen, Chili-Mienudeln, Nudel-Artischocken-Pfanne, Bandnudeln-Bohnen-Pfanne, Nudeln in Orangen-Möhren-Soße, Tagliatelle mit Linsensoße, Mandarinen-Honig-Spätzle, Fruchtige Nudeln, Bandnudeln-Kichererbsen-Topf, Nudel-Paprika-PfanneOrientalisch: Möhren-Dattel-Salat, Chili-Dip, Scharfes Rührei, Pflaumen-Kürbis-Gemüse, Safran-Zwiebel-Gemüse, Gemüse-Aprikosen-Reis, Backpflaumen-Pfanne, Bulgur-Aprikosen-Pfanne, Bohnen-Pfanne, Auberginen-Pfanne, Kichererbsen-Couscous-Pfanne, Grieß-Kokos-Kuchen, Zimt-HörnchenQuer Beet:Kräuter-Brotstampf, Gemüse- Bruschetta, Walnuss-Lauch-Flammkuchen, Blätterteig-Sauerkraut-Tasche, Möhren-Polentaschnitten, Bohnenplätzchen, Rucola-Fladenbrot-Tasche, Quinoa-Feta-Tortilla, Kartoffel-Apfel-Gemüse, Paprika-Sprossen-Gemüse, Kürbis-Curry, Bulgur-Gemüse, Möhren-Reis-Pfanne, Brokkoli-Sprossen-Pfanne, Rotkohl-Walnuss-Pfanne, Kräuterseitlinge, Möhren- Kuchen, Möhren-Pastinaken-PfanneSalat: Möhren-Zucchini-Salat, Kohlrabi-Tomaten-Salat, Wirsing-Salat, Rucola Salat, Apfel-Lauch-Salat, Avocado-Mango-Salat, Erdbeer-Eisberg-Salat, Birnen-Feldsalat, Gurken-Mandarinen-Salat, Paprika-SalatSmoothies und Shakes: Paprika-Möhren-Smoothie, Avocado-Gurken-Smoothie, Bananen-Heidelbeer-Smoothie, Grapefruit-Smoothie, Karibik-Smoothie, Himbeer-Buttermilch-Shake, Blaubeer-Shake, Bananen-Kiwi-Shake, Gurken-Shake, Möhren-ShakeSuppen und Eintöpfe: Apfel-Kürbis-Suppe, Rote Bete-Rotkohl-Suppe, Avocado-Suppe, Erbsen-Minze-Suppe, Möhren-Mango-Suppe, Radieschen-Frischkäse-Suppe, Süßkartoffel-Suppe, Sauerkraut-Paprika-Eintopf, Linsen-Kartoffel-Eintopf, Mairüben-Kartoffel-Eintopf, Steckrüben-Eintopf, Paprika-Eintopf, Graupen-Kartoffel-Eintopf, Gemüse-Kichererbsen-EintopfSüß: Mandarinen-Quark, Kirschtraum, Pfirsich-Creme, Birnen-Amarettinis-Dessert, Himbeer-Frischkäse-Dessert, Kiwi-Bananen-Spieß, Schoko-Cornflakes-Knabberei, Wallnuss-Schoko-Plätzchen, Nuss-Plätzchen, Apfel-Rosinen-CrumbleTofu: Tofu-Bohnen-Pfanne, Tofu-Champignon-Ragout, Tofu-Nudel-Pfanne, Tofu-Topf, Tofu-Gemüse-Pfanne, Tofu-Senf-Gurken, Tofu mit Fenchel und Apfel, Tofu-Curry, Tofu- Rosenkohl-CurryÜber die Autorin:Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben. Es macht ihr einfach großen Spaß, sich auf diese Art und Weise auszudrücken.Erst wurden ihre Werke im Bekanntenkreis herumgereicht und die Resonanz darauf war sehr positiv.Es dauerte nicht lange und schon hielt sie ihr 1. Buch "Willkommen zu Hause, Amy" in Händen. Dieses Buch wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis "Lesefuchs" vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.



Bildinformation: Britta Kummer