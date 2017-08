Neuer Service: Tipps von oneresource Business Consulting

(fair-NEWS)

Wil im August 2017 - Das Unternehmen setzt mit Business Consulting auf besondere Eigenschaften. Lesen Sie mehr: https://oneresource.com/business-consulting/philosophie/ Heute war ein guter Tag für Paolo Strever, Geschäftsführer der oneresource, und sein Team. Bei der Präsentation des aktuellen Projektes "Business Consulting" konnten sich die Macher vor positiver Resonanz kaum retten. Der Schwerpunkt der Präsentation lag auf den besonderen Vorzügen von Business Consulting. Die anwesenden Geschäftspartner, Kunden und Gäste lobten die Neuentwicklung und die damit verbundenen Verbesserungen. Mit diesen neuen Ideen wird das Unternehmen gestärkt und die intensive Arbeit hat sich gelohnt: Business Consulting erhält von Fachleuten gute Bewertungen. Einige der anwesenden Spezialisten betonten auch das internationale Potential des neuen Angebotes. Doch Geschäftsführer Paolo Strever wollte von alledem noch nichts wissen und beobachtet zunächst die Markteinführung im deutschsprachigen Raum.oneresource geht mit der neuen Internetpräsenz ungewöhnliche Wege. Nicht nur in Sachen Kompetenz und Kundenservice steht die Firma als treibende Kraft im Vordergrund. Es war also nicht verwunderlich, dass mit dem neuen Onlineangebot https://oneresource.com/business-consulting/philosophie/ die Angebotspalette ergänzt wurde. Berater mit spezifischem Fachwissen und fundierter Berufserfahrung analysieren Ihre Situation und entwickeln für Sie greifbare Lösungsvorschläge. Kunden und Geschäftspartner können sich in wenigen Augenblicken einen umfassenden Überblick zu den neuen Services und Angeboten verschaffen."Die Show kann beginnen", sagte voller Stolz Paolo Strever, Geschäftsführer der oneresource, anlässlich der Vorstellung von Business Consulting. Verantwortliche, Mitarbeiter und Kunden sind von den Qualitäten des neuen Dienstleistungsangebotes uneingeschränkt überzeugt. "Die kommenden Wochen werden unter Beweis stellen, warum wir uns zu Recht für die Neuentwicklung von Business Consulting entschieden haben", ergänzte Paolo Strever.Um dem Bedürfnis unserer Kunden nach betriebswirtschaftlicher, organisatorischer, strategischer und lösungsunabhängiger Beratung zu entsprechen, haben wir den Geschäftsbereich Business Consulting geschaffen. Berater mit spezifischem Fachwissen und fundierter Berufserfahrung analysieren Ihre Situation und entwickeln für Sie greifbare Lösungsvorschläge.Dank unserer beiden anderen Geschäftsbereiche SAP Process Consulting und SAP Services bieten wir Ihnen gleichzeitig die Realisierung von ERP-, CRM-, HCM- und BI- sowie Cloud-Vorhaben an. Dadurch garantieren wir die von den Kunden gewünschte Kontinuität, weil wir jederzeit liefern können, was wir empfehlen. Gemeinsam gestalten wir Ihren Geschäftserfolg.



Bildinformation: oneresource ag