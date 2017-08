DSAG Jahreskongress 2017 - Neue Mobile Maintenance Lösung für effiziente Instandhaltungsprozesse in SAP

Pressemitteilung von Fink IT-Solutions GmbH & Co. KG

am Stand K16 ihre überarbeitete Lösung „FITS/Instandhaltungssuite for SAP“. Diese innovative Lösung ermöglicht die mobile Durchführung von SAP-Instandhaltungsprozessen.

(fair-NEWS) Vom 26.09. bis 28.09.2017 präsentiert Fink IT-Solutions auf dem DSAG-Jahreskongress 2017 in Bremen



Die FITS/Instandhaltungssuite for SAP basiert auf der Neptune UX Platform und besteht aus verschiedenen rollenbasierte Offline- und Online-Apps: vom Anlegen und Anzeigen einer Meldung bis zur kompletten Bearbeitung von Instandhaltungsvorgängen, der Rückmeldung, Arbeitszeit- und Spesenerfassung sowie Materialentnahme und Messwerterfassung.



Mit der Neptune UX Platform können die Anwenderunternehmen nahezu alle Unternehmensprozesse fiorisieren. Mehrere SAPUI5 Templates ermöglichen einen schnellen Einstieg ohne ein aufwändiges Infrastrukturprojekt sowie ohne zusätzliche Middleware oder zusätzlicher Serverhardware.



Ebenso zeigen wir an unserem Stand K 16 Möglichkeiten für die Integration moderner Profi-Sensoren mit SAP-Instandhaltungsprozessen. Am 27.09.2107 bieten wir einen Vortrag mit dem Titel "Mobile Instandhaltung bei Infraserv Höchst mit Neptune UX Platform. Verschiedene Neptune Applikationen für mobile Instandhaltungsprozesse." auf dem DSAG-Jahreskongress 2017 an. Darin erfahren Besucher, wie das Unternehmen Infraserv seine mobile Instandhaltungs- und Logistik Strategie mit Neptune UX gemeinsam mit Fink IT-Solutions umsetzt.



Auch auf dem 17. Unabhängigen Management Circle Anwenderkongress – Instandhaltung mit SAP am 26. und 27. 09.2017 in Mainz präsentiert die Infraserv GmbH & Co. Höchst KG die Lösung zur mobilen Anlage von Meldungen in einem Vortrag mit dem Titel „Effiziente Instandhaltungsprozesse mit der Neptune UX-Platform“.



Fink IT-Solutions mit Sitz in Würzburg ist ein global tätiges IT-Beratungshaus mit dem Schwerpunkt SAP- und OpenText-Lösungen. Aktuell beschäftigt Fink IT-Solutions 30 festangestellte Mitarbeiter und trägt die kununu Auszeichnungen „top company“ und „open company“. Kunden von Fink IT-Solutions profitieren von einem breit gefächerten Dienstleistungsangebot:



• SAP- & OpenText-Beratung und –Entwicklung



• Neptune UX Platform & FIORI



• SAP Cloud Platform & IoT



• Lösungen für die mobile Instandhaltung mit SAP



Fink IT-Solutions ist der zuverlässige Partner für die Digitalisierungsstrategie von Unternehmen sowie Industrie 4.0. Wir sind Silver Partner bei SAP sowie Neptune Software, bei OpenText haben wir den Partnerstatus Services Silver.



Fink IT-Solutions – We make IT smart

Kompetente SAP-Beratung in den SAP-Modulen SAP®-MM, SAP®-SRM, SAP®-FI und SAP®-SD. Die Fink IT-Solutions ist seit 2004 sehr erfolgreich als IT- und SAP-Dienstleister tätig. Unsere jahrelange Erfahrung gepaart mit einer sehr guten Kundenbeziehung ist der Garant für die erfolgreiche Umsetzung von SAP-Projekten. Fink IT-Solutions bietet neben der Dienstleistung im SAP-Bereich auch die SAP-Entwicklung von kundenspezifischen SAP Add-ons und eigenen SAP-Produkten an. Dieses Angebot wird durch Produkte und spezielle Dienstleistungen aus unserem Partnernetzwerk ergänzt, sodass unseren Kunden ein umfangreiches Dienstleistungs- und Produktangebot zur Verfügung steht.

Zudem hat sich Fink IT-Solutions auf die Beratung im ECM- und Mobility-Umfeld spezialisiert und bietet seinen Kunden umfangreiche Beratungs- und Entwicklungsdienstleistungen, sowie eigene Produkte an. So können SAP-Prozesse durch Automatisierungslösungen für das Dokumentenmanagement (Rechnungsprüfung, Workflow, OCR, EDI) und in der Mobilisierung von SAP-Prozessen effizienter gestaltet werden.

SAP-Beratung und Entwicklung:

Beratung in den Modulen SAP FI, MM, SD, SRM sowie Entwicklung in ABAP, ABAP OO, WebDynpro, SAP Business Workflow, BusinessServerPages, SmartForms, ArchiveLink, KPro und SAP DVS.

SAP-Mobility:

Durch die in SAP vollintegrierte Entwicklungsplattform NEPTUNE können wir Ihre SAP-Prozesse als Desktop oder/und Tablet-Applikation umsetzen. Schnell, kostengünstig und ohne Extrakosten kann beispielsweise eine Serverfarm, Datenbank etc. mit geringen Wartungs – und Betriebskosten realisiert werden. Es werden alle möglichen Plattformen wie Android, iPhone/iPad und Desktop auf Basis HTML5 und SAP UI5 unterstützt.

Enterprise-Content-Management und Dokumentenmanagement:

Wir bieten Spezialkenntnisse im Bereich der elektronischen Rechnungsverarbeitung/Rechnungsprüfung u.a. mit FIS/edc, OCR-Erkennung, elektronische Archivierung (besonders OpenText Archivsystem), SAP® Extended ECM, OpenText ContentServer, OpenText DocuLink, OpenText Document Pipeline und vieles weiteres im Dokumentenmanagement mit und in SAP.

Auch die Unterstützung der internen IT-Abteilung beim Betrieb Ihrer Archivierungs- und DMS/ECM-Systeme gehört zu unserem Portfolio.

Diese Pressemitteilung wurde über das Pressboard von fair-NEWS veröffentlicht.

«DSAG Jahreskongress 2017 - Neue Mobile Maintenance Lösung für effiziente Instandhaltungsprozesse in SAP»

Schweinfurter Straße 997080 WürzburgDeutschlandTelefon: +49 931 730403-31Christian FinkFink IT-Solutions GmbH & Co. KGChristian FinkSchweinfurter Straße 997080 WürzburgTel: +49 931 730403-31office@fink-its.dePermanenter Link zur Pressemitteilung