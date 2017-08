Eine Reise ins Skihotel Montafon

(fair-NEWS)

Das Hotel Montafon bringt Freude im UrlaubWer eine erholsame Zeit erleben möchte, muss das Hotel Verwall kennenlernen. Mit höchstem Komfort und ausgeprägter Gastfreundlichkeit werden Gäste empfangen. Das familiäre Ambiente des Hauses bietet ein entspanntes Klima und vermittelt das Gefühl von Geborgenheit. Es gibt verschiedene Zimmer und Suiten, damit Sie die passende Umgebung für sich auswählen können. Die modern eingerichteten Zimmer sind derart ausgestattet, dass keine Wünsche offen bleiben.Genuss im Hotel Montafon VorarlbergGeschmäcker sind verschieden und doch wird für jeden Geschmack das Richtige im Hotel Verwall geboten. Freuen Sie sich auf ein leckeres und ausgiebiges Frühstück mit Produkten aus der Region. Auch die Vorarlberger Küche kommt zum Einsatz. Das Nachmittagsbuffet wartet mit Kuchen, Suppen und Salaten auf. Am Abend stehen Wahlmenüs mit mehreren Gängen zur Auswahl. Nach Absprache können auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten berücksichtigt werden. Selbstverständlich gibt es ebenfalls vegetarische Gerichte. Abgerundet wird das Abendessen mit einer großen Auswahl an erlesenen Weinen aus dem In- und Ausland.Es gibt viel zu erleben im Wanderurlaub MontafonFür Erholung ist in der Unterkunft Verwall gesorgt. Das alpinaVital SPA ist ein großes Wellnessareal, das Gästen vollkommene Entspannung verspricht. Der blau leuchtende Pool mit 29 Grad Wassertemperatur lädt zum Verweilen ein. Nutzen Sie den Wasserfall und die Gegenstromanlage, um neue Eindrücke zu sammeln. Auf den Relax-Liegen können Sie anschließend eine Pause einlegen. Der Saunabereich beginnt mit einer Infrarotkabine, gefolgt von einem Dampfbad, einer finnischen Panoramasauna und einer 70 Grad Bio-Kräutersauna. Sie allein bestimmen Ihre Anwendungen. Für sportlich aktive Gäste empfehlen wir eine oder mehrere der zahlreichen Sportaktivitäten in Gaschurn. Im Winter sind Skifahren, Rodeln und Langlauf besonders beliebt. Der Sommer bietet ideale Bedingungen zum Wandern, Biken und Golfen. Probieren Sie es doch auch einmal aus.Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.verwall.com