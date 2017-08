Bayerisches Online-Mittelstandsmagazin feiert Jubiläum

(fair-NEWS)

Pünktlich zu ihrem Jubiläum vermeldet die Redaktion von mittelstandinbayern.de einen neuen Rekord: 5 Jahre nach dem Webseiten-Launch ist dort vor kurzem der 1000. Artikel erschienen. Seit Bereits April 2012 liefert mittelstandinbayern.de regelmäßig aktuelle Beiträge für den Mittelstand und erreicht damit eine stetig wachsende Leserschaft.„Anlässlich dieses Meilensteins möchten wir unseren Lesern DANKE sagen. Wir erhalten regelmäßig positives Feedback zu unseren Beiträgen, worüber wir sehr glücklich sind“, so Herausgeber und Chefredakteur Achim von Michel. Gleichzeitig hebt von Michel auch die große Leserschaft seines Magazins hervor: „Dass unsere Inhalte gut ankommen, zeigen auch die Zahlen: Monatlich erreichen wir über unsere Seite, unseren E-Mail-Newsletter und über Social Media mehr als 10.000 Adressaten.“Über 200 Artikel pro JahrInsgesamt werden die über 200 Artikel aus dem Mittelstand pro Jahr aber nicht nur auf mittelstandinbayern.de und über Social Media Kanäle, wie Facebook oder Twitter verbreitet. Denn das Online-Magazin, dessen Inhalte auch auf Google News gelistet werden, veröffentlicht alle Beiträge auch auf dem Presseportal press24.net.Bayern im FokusDoch nicht nur die Reichweite des Magazins, sondern auch der Content stimmt: In der Münchner Redaktion recherchieren täglich drei Redakteure mittelstandsrelevante Themen, vor allem aus den Bereichen Wirtschaft und Politik. Mit Berichten zu tagesaktuellen Themen stellt mittelstandinbayern.de aber mehr als nur eine themenübergreifende Informationsplattform für den Mittelstand in ganz Deutschland dar. Das Unternehmermagazin berichtet nämlich insbesondere über Themen, die Mittelständler in Bayern betreffen. Dieser regionale Schwerpunkt macht die Seite einzigartig und für die zahlreichen Unternehmen in Bayern zu einer unverzichtbaren Informationsquelle.Ein besonderes Highlight für die Unternehmer ist hier der Eventkalender der Seite. Damit ist mittelstandinbayern.de eine ausgezeichnete Anlaufstelle, wenn man sich über regionale Events für mittelständische Unternehmer informieren möchte. Denn hier erhalten interessierte Leser Informationen über anstehende Veranstaltungen für den Mittelstand in ganz Bayern und können sich zu passenden Events direkt anmelden.Herausgeber von Michel betont das vielfältige Angebot seines Magazins: „Bei uns erfahren die Leser die neuesten Meldungen zur Digitalisierung, zur Außenwirtschaft und über Startups. Darüber hinaus liefern wir mehrmals im Monat spannende Buchtipps und hilfreiche Ratgeber für den Arbeitsalltag.“ Zudem erscheinen auf der Webseite monatlich Gastbeiträge, die von qualifizierten Autoren zur Verfügung gestellt werden.Auch Gespräche und Interviews mit Experten aus dem Mittelstand gehören zu einem Schwerpunkt des Magazins. Darauf solle in Zukunft ein noch stärkerer Wert gelegt werden, so Achim von Michel.mittelstandinbayern ist ein Projekt der Münchner PR-Agentur WORDUP PR.Pressekontakt:WORDUP PRMartiusstr. 1 – 80802 MünchenMail: info@wordup.deWebsite: www.wordup.de Tel: 089 2 878 878 0