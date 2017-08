(fair-NEWS)

Der Buchmarkt bietet eine enorme Bandbreite an Bücher. Da wird es nicht langweilig. Das wird es auch mit den folgen Buchtipps nicht, denn diese bieten eine bunte und abwechslungsreiche Mischung.Buchtipps:Das Tal der Apfelbäume: Märchen und KurzgeschichtenZauberhafte Märchen und Kurzgeschichten. Zum Lesen und Vorlesen. Für Kinder und Erwachsene.Die Regenbogen-Elfen, Aus der Traum, Das Hibiskusmädchen, Koko, die Kokosnuss, Die verschwundene Farbe ...Lassen Sie sich verzaubern und in die Welt der Märchen verführen.Taschenbuch: 148 SeitenVerlag: Books on Demand; Auflage: 1 (23. August 2017)Sprache: DeutschISBN-10: 3744896250ISBN-13: 978-3744896252Ein Hauch ZufriedenheitSind Sie zufrieden? Jeder könnte glücklich leben, wenn es jene Mitmenschen nicht gäbe, die sich, statt um ihren eigenen Kram zu kümmern, leider viel zu oft ungebeten in alles Mögliche einmischen. Natürlich stets mit nur gut gemeinten Ratschlägen. Was sonst? Eigentlich ist es doch gar nicht schwer, auch anderen einmal ein bisschen Glück zu gönnen, oder? Mit einem Hauch Zufriedenheit geht es ziemlich turbulent zu, in der Fortsetzung von Alles wird gut …Taschenbuch: 250 SeitenVerlag: CreateSpace Independent Publishing Platform; Auflage: 2 (18. März 2015)Sprache: DeutschISBN-10: 1508937788ISBN-13: 978-1508937784Das Regenbogenschüsselchen: Märchen und GeschichtenZauberhafte Märchen und Geschichten, einfach und verständlich geschrieben und zum Teil mit kleinen Lehren versehen, eignet sich "Das Regenbogenschüsselchen" auch hervorragend zum Vorlesen.Taschenbuch: 156 SeitenVerlag: Books on Demand; Auflage: 2 (22. Juli 2016)Sprache: DeutschISBN-10: 3735725767ISBN-13: 978-3735725769Vegetarisch für die ganze FamilieBei "Vegetarisch für die ganze Familie" kommt, wie der Name schon verrät, jeder auf seine Kosten - egal ob Groß oder Klein.Es wird süß, pikant, orientalisch, kohlenhydratarm und ...Rezepte, um Familie und Freunde kulinarisch zu verwöhnen. Und auch für Kinder sind leckere Gerichte dabei.Eine Speisekarte voller Köstlichkeiten. Haben Sie jedoch keine Angst davor, kreativ zu sein und das eine oder andere Rezept je nach Geschmack zu variieren. Es heißt schließlich: Die Königin des Kochens ist die Fantasie.Ein Muss für Freunde der vegetarischen Küche und für die, die einfach mal gerne einen fleischlosen Tag einlegen wollen.Und als zusätzliches Extra gibt es noch einen literarischen Nachtisch.Taschenbuch: 180 SeitenVerlag: Books on Demand; Auflage: 1 (22. August 2017)Sprache: DeutschISBN-10: 3744893448ISBN-13: 978-3744893442Angst um Berlin: Ein unwahrscheinlicher TagEine einzige Aussage könnte Berlin vor der Zerstörungswut eines Unbekannten retten, doch bei der Polizei stößt Susanne P. auf taube Ohren. Ein unwahrscheinlicher Tag nimmt seinen Lauf, als die erste Explosion die Stadt erschüttert.Empfohlen ab 18 JahrenTaschenbuch: 432 SeitenVerlag: Books on Demand; Auflage: 1 (31. August 2016)Sprache: DeutschISBN-10: 3741293954ISBN-13: 978-3741293955PurpurHerz"Gemalte Worte und geschriebene Bilder" - Lyrik, Poesie und KurzprosaTaschenbuch: 136 SeitenVerlag: Books on Demand; Auflage: 2 (21. September 2016)Sprache: DeutschISBN-10: 3848224968ISBN-13: 978-3848224968Zauberhafte Gerichte aus der KoboldkücheWas steht wohl bei einem Kobold alles auf dem Speiseplan?Nepomuck gewährt Einblick in seine Küche und verrät so manches bisher geheim gehaltene Rezept.Die Gerichte sind ein wahrer Gaumenschmaus.Darüber hinaus hält das Büchlein noch ein paar Überraschungen parat.Nepomuck wünscht gutes Gelingen und ganz viel Spaß!Taschenbuch: 100 SeitenVerlag: Books on Demand; Auflage: 1 (8. Oktober 2014)Sprache: Englisch, DeutschISBN-10: 3735792154ISBN-13: 978-3735792150Geschichten für Groß und KleinGeschichten für Groß und Klein ist eine Anthologie. Der gesamte Erlös kommt dem Henri Thaler Verein zugute. Dieser unterstütz krebskranke Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene finanziell und bietet organisatorische Hilfe an.http://henri-thaler.de/Alle Beteiligten stellten ihre Beiträge kostenlos zu Verfügung. Entstanden ist eine bunte Mischung unterhaltsamer Texte, die jedes Leserherz erfreuen wird.Taschenbuch: 192 SeitenVerlag: Books on Demand; Auflage: 1 (16. Januar 2015)Sprache: DeutschISBN-10: 3734749425ISBN-13: 978-3734749421Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.http://brittasbuecher.jimdo.com/http://kindereck.jimdo.com/http://pressemeldungen.jimdo.com/https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



Bildinformation: Britta Kummer