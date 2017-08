Herbsturlaub zum Entspannen und Wohlfühlen nutzen - Günstiger Wellnessurlaub bei Polen-Wellnessurlaub.de

(fair-NEWS)

Herbstzeit ist Wellnesszeit:Wellnessurlaub im Herbst ist genau das Richtige, um neue Kraft und Energie zu schöpfen und die Abwehrkräfte zu stärken, dabei entspannende und anregende Massagen zu genießen. Vielseitige Massagearten dienen zudem der Gesunderhaltung des Körpers; lösen Verspannungen, fördern die Durchblutung, regen den Stoffwechsel an, stärken Muskulatur und Bindegewebe, steigern die körperliche und geistige Vitalität. Warme Wellnessbäder, Sitzungen in der Salzgrotte und Saunagänge stärken das Immunsystem. Perfekt, um sanft und gesund in die kalte Jahreszeit zu starten.Wellnessurlaub in Polen: Wellness erleben und einfach mal entspannen:Polen gilt als echter Geheimtipp für qualitativ hochwertigen Wellnessurlaub zu sehr günstigen Preisen im Vergleich zu Westeuropa. Binnen weniger Jahre hat sich in Polen ein Markt für Spa und Wellness sehr dynamisch entwickelt. In den letzten Jahren entstanden hierzulande zahlreiche erstklassige Wellnesshotels, die den europäischen Dienstleistungsstandard anbieten und für das Wohlbefinden ihrer Gäste sorgen. Die Spa- und Wellnesshotels verfügen über modernste und vielfältige Spa-Landschaften, die keine Wünsche offen lassen. Die meisten Hotels beschränken sich nicht nur auf Spa-Einrichtungen, sondern sind als richtige Wellness-Oasen konzipiert, die ein Rundum-Wohlfühlprogramm für Körper und Geist anbieten. Sie bieten zudem einladende und komfortable Unterkünfte, gute und gesunde Küche, zuvorkommendes und professionelles Personal und die unverwechselbare, bezaubernde polnische Gastlichkeit. Gute Qualität zu günstigen Preisen im westeuropäischen Vergleich überzeugt immer mehr deutsche Urlauber für einen Wellnessurlaub in Polen.Vielfältige Reiseangebote für Wellnessurlaub exklusiv und traumhaft günstig bei Polen-Wellnessurlaub.de:Wer sich für einen Wellnessurlaub mit dem Wellnessreisen-Spezialist Polen-Wellnessurlaub.de entscheidet, wird voll auf seine Kosten kommen und Wellnesstage entspannt bei gastfreundlichen Gastgebern verbringen. Vielfältige Reiseangebote zum Entspannen und Wohlfühlen werden im Internet auf der eigenen Website zur Verfügung gestellt und können mittels des Buchungsformulars auf Anfrage gebucht werden. Die Wellnessangebote sind vielfältig, sodass für jeden Geschmack das Passende dabei ist. Besonders angesichts der zahlreichen Inklusivleistungen, die in den Angebotspreisen enthalten sind, ist der Wellnessurlaub berechenbar - es entstehen fast keine Extrakosten mehr.Eines von Reiseangeboten im Überblick:• Arrangement: 6 Wellness-Tage fürs Wohlbefinden• Buchungstermine: Arrangement gültig bis 21.12.2017• Dauer: 6 Tage / 5 Nächte• Preise: Ab 279,- € pro Person und Arrangement (abhängig von Zimmerkategorie und Saisonzeit)• Inklusivleistungen:1. 5 Übernachtungen in einer Zimmerkategorie nach Wahl2. Halbpension mit Frühstück und Abendessen vom großzügigen Buffet3. Nutzung des Spa- Bereiches mit Schwimmbädern und Saunen4. Bademantel für die Dauer des Aufenthalts5. Kostenloses WLAN6. Inklusive großem Wellnesspaket Deluxe für mehr Vitalität und Wohlbefinden:6.1. 1 x ayurvedischer Stirnölguss SHIRODHARA (50 min)6.2. 1 x Wirbelsäulenmassage (30 min)6.3. 1 x Gesichts-, Hals- und Dekolleté-Massage (20 min)6.4. 1 x Ayurveda-Vital-Massage (50 min)6.5. 2 x Wassergymnastik (je 45 min)6.6. 2 x Nordic Walking (je 60 min)6.7. 1 x Salzgrotte (45 min)Der Gesundheit zuliebe verbindet man mit diesem perfekt abgestimmten Arrangement das Angenehme mit dem Nützlichen. Eine Kombination aus verschiedenen Massagen-Arten, Saunagängen und körperlichen Aktivitäten steigert die körperliche und geistige Vitalität, bringt den Körper in Schwung, stärkt das Immunsystem, fordert das allgemeine Wohlbefinden.Aufgrund der starken Nachfrage nach dem Wellnessangebot bei Polen-Wellnessurlaub.de, ist es ratsam, rechtzeitig im Voraus zu buchen.Weiterführender Link zu den Wellnessangeboten und Buchung: www.polen-wellnessurlaub.de Polen-Wellnessurlaub.de - Reiseagentur für PolenWeb: www.polen-wellnessurlaub.de



