Sozialkritische Biografie bei kdp veröffentlicht

Erstlingswerk (Biografie) von Jan Lütke: Mein heiles Stück Deutschlandüber kdp erschienen. Sozialkritisch und Brandaktuell.Kurzbeschreibung:Jan Lütkes Vater kommt 1960 als Gastarbeiter in das Wirtschaftswunderland Deutschland. Er arbeitet als Kranführer in Lübeck, verliebt sich in eine zierliche Blondine, sie heiraten gegen den Widerstand der Familie. Das Ehepaar bekommt drei Kinder. Der Älteste ist Seyfir und der einzige, bei dem der Vater einen türkischen Namen durchsetzt.Soner Özdemir integriert sich vorbildlich, spricht nur Deutsch, seine Kinder lernen kein Türkisch und von seinem muslimischen Glauben ist nichts zu spüren. Seyfir ist stolz auf den Vater, der ihm beisteht und schaut zu ihm auf. Aber der Familie mütterlicherseits ist die Verbindung ein Dorn im Auge. So arbeitet der Großvater, vermeintlich ein ehemaliger SS-Offizier, intensiv daran, diese Ehe scheitern zu lassen. Aus Seyfir wird nach der Scheidung Jan und aus Özdemir wird wieder der Familienname Lütke. Alle Erinnerungen an Soner Özdemir werden getilgt. Aber Jan findet noch immer gute Worte für seinen Vater, und so wird auch er eines Tages aus der Familie ausgestoßen. Eine teuflische Geschichte, aus der sich der Jugendliche nur mit Mühe retten kann, um schließlich seinen eigenen Weg zu finden.



Bildinformation: Jan Lütke