5 Mio. Euro Neuemission: Uni Immo GmbH will ab 5. September 2017 ihre erste Anleihe begeben

(fair-NEWS)

Nach einer über 10-jährigen Tätigkeit in einer renommierten österreichischen Bank, wurde die Immo Agentur Maier GmbH von Dipl. Immobilienmanager Roberto Maier gegründet. In den Jahren 2015 und 2016 wurde diese vom Immobilienmagazin als stärkste Maklerfirma Vorarlbergs ausgezeichnet.2013 startete Herr Maier mit den ersten Immobilienkäufen. Er hat diese eigenständig weiterentwickelt und gewinnbringend verkauft. Dies geschah schon vor seiner Zeit als Immobilienmakler. Durch die Gründung der Immo Agentur Maier GmbH und durch seine selbständige Tätigkeit als Immobilienmakler konnte er sein Netzwerk stetig ausbauen.Herr Maier besitzt mittlerweile selbst ein Hotel und über 170 Wohneinheiten mit einem Gesamtwert von ca. 30 Mio. Euro.Im Jahr 2015 kam die Idee, die Uni Immo GmbH, mit Julia Klien als weitere Gesellschafterin, zu gründen. Es wurde anfangs mit einem geringen Kapitaleinsatz das Geschäftskonzept getestet und geprüft. Man ließ sich mit dem Wachstum bewusst Zeit, um alle Bereiche für ein schnelles Wachstum vorzubereiten und zu optimieren. Diese Zeit war notwendig, um das Risiko für alle Beteiligten zu verringern.2016 wurde der größte Immobilienkauf mit einem Volumen von ca. 1,6 Mio. Euro getätigt. Es ist geplant, diese Wohneinheiten im Jahr 2018 und 2019 um ca. 2,0 Mio. Euro zu verkaufen.Was ist weiter geplant:In den besten Lagen Vorarlbergs sowie in Wien, Wohnimmobilien in Form von Zinshäusern und Wohnungspaketen ankaufen, entwickeln und profitabel durch Einzelverkäufe zu verwerten. Im Portfolio werden mittel- bis langfristig nur Immobilien mit sehr guten Mietrenditen gehalten.Um ein schnelles Wachstum zu erreichen und den Erfolg schnellstmöglich voranzutreiben, ist ab dem 5. September 2017 die erste Unternehmensanleihe geplant. Die Anleihe soll der Uni Immo GmbH Kapital für neue Immobilieninvestitionen in Vorarlberg und Wien liefern. Geplant ist, dass dafür in Vorarlberg ca. 5 Mio. Euro und in Wien ca. 17 Mio. Euro investiert werden.Vertrauen ist gut.Vertrauen ist besser.Vertrauen in die Uni Immo GmbH.Dies ist eine Marketingmitteilung der Uni Immo GmbH (Stand: August 2017). Dies ist kein Angebot von Anleihen sowie keine Aufforderung zur Angebotslegung. Das öffentliche Angebot der Anleihen erfolgt ausschließlich zu einem späteren Zeitpunkt auf Basis eines von der FMA zu billigenden Kapitalmarktprospekts. Der gebilligte Prospekt wird unter www.uni-immo.at/anleihe in deutscher Sprache zur Verfügung stehen.



Bildinformation: Uni Immo GmbH