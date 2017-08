Vergiftungrisiko durch Kahlen Krempling weiterhin hoch: Das Paxillus-Syndrom

(fair-NEWS)

Das Paxillus-Syndrom ist ein toxikologisches Krankheitsbild, das nach dem Verzehr des Kahlen Kremplings (Paxillus involutus) auftreten kann. Im Gegensatz zu konventionellen Pilzvergiftungen handelt es sich dabei um eine allergische Reaktion. Der Kahle Krempling wächst tückischerweise auch in Gärten und Anlagen mit Nadelbaumbestand oder Koniferen. Also fast überall.Der Kahle Krempling wurde lange Zeit als schmackhafter Speisepilz geschätzt und wird auch heute in Osteuropa noch immer als Speisepilz angeboten. Cave!! Der Pilz ist jedoch toxisch. Die in ihm enthaltenen Pilzgifte werden zwar durch das Erhitzen teilweise inaktiviert, seine potenten Allergene treten jedoch im Gastrointestinaltrakt in das Blut über. Sie lösen nach mehreren Mahlzeiten schwere allergische Reaktionen aus.Zur Geschichte:WINKELMANN ET AL. (1982) beschrieben erstmalig einen Todesfall in der Schweiz: Ein 49 Jahre alter Mann erkrankte schwer nachdem er wiederholt Kahle Kremplinge gegessen hatte. Hämolyse und Kreislaufschock verursachten akutes Nierenversagen, akute Atemnot und ausgedehnte intravaskuläre Koagulation. Der Patient starb dreieinhalb Tage nach der Pilzmahlzeit nach einem langen Schockzustand.Der Allergie vom Typ-II liegt eine Immunhämolyse zugrunde. Ein im Pilz vorhandenes hitzestabiles Antigen von noch unbekannter Struktur führt zur Bildung von IgG-Antikörpern. Bei wiederholtem Verzehr einer Pilzmahlzeit kann es dann zur Bildung von Antigen-Antikörper-Komplexen kommen, die sich an die Erythrozytenoberfläche anlagern und zu Agglutination und Hämolyse, der Zerstörung der roten Blutkörperchen führen.Erste Störungen treten meist nach 1-2 Stunden auf. Die wichtigsten Symptome sind: Kollaps, Bauchkoliken, Brechdurchfall, verbunden mit Subikterus, Oligurie, Anurie, Hämoglobinurie, Nierenschmerzen und Nierenversagen.Viele Pilze enthalten einen hohen Anteil hitzelabiler Hämolysegifte (Hämolysine). Darüber hinaus Enthalten ebenfalls Glycoproteine, die mit der Blutgruppe 0 Anti-H-Agglutinine bilden. Das auslösende Antigen ist bis heute nicht bekannt.Nach einer relativ kurzen Latenzzeit von 1-2 Stunden können folgende Symptome auftreten:• Übelkeit• Erbrechen• wässriger Durchfall• kolikartige Unterleibsschmerzen• Schmerzen im Bereich der Lendenwirbelsäule• hypovolämischer Schock• Hypotonie• Subikterus• Oligurie bis Anurie• HämaturieTherapie:Primär die Gabe von Aktivkohle, Infusionstherapie zum Ausgleich des Wasser- und Elekrolytverlustes und ganz wichtig die Überwachung der Nierenfunktion, da es zu einer dialysepflichtigen Niereninsuffizienz kommen kann.Medizinische Kodierung:Einfache Fälle werden MDK und WHO konform so kodiert:Klassifikation nach ICD-10:T62 Toxische Wirkung sonstiger schädlicher Substanzen, die mit der Nahrung aufgenommen wurdenT62.0 Verzehrte PilzeIn komplizierten Fällen müßten die Nebendiagnosen und ggf Zusatzprozeduren berücksichtigt werden. In der toxikologischen Praxis besetzen Vergiftungen durch den Kahlen Krempling in Deutschland Platz 9. An erster Stelle noch immer der Knollenblätterpilz aufgrund seiner Ähnlichkeit mit dem Champignon. Mehr zu Häufigkeit von Pilzvergiftungen in Deutschland unter www.bfr.bund.de/cm/343/pilzvergiftungen-in-deutschland.pdf Co:Train Service & Solution:Im Auftrag von Kliniken und Weiterbildungseinrichtungen trainiere und unterrichte ich Pflegepersonal und Kodierfachkräfte in den Grundlagen der Kodierung und auf neue Praxisfälle für die Klinik, sowie zu Neuerungen im Medizincontrolling.Die Bedeutung von medizinischen Kodierpersonal kann weiterhin als sehr hoch eingestuft werden. Und jetzt, in der Pilzsaison, sorgen seltene Fälle häufig für viel Aufregung.Ihr Dozent Thomas G. MontagGeschäftsführer & Health Care Trainer



Bildinformation: Vergiftungrisiko durch Kahlen Krempling weiterhin hoch: Das Paxillus-Syndrom