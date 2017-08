ecx.io auf der dmexco 2017

(fair-NEWS)

Düsseldorf, 28.08.17. Am 13. September begrüßt die dmexco unter dem Motto "Lightening the Age of Transformation" wieder über 50.000 Besucher auf dem Gelände der Koelnmesse. Die kontinuierlich wachsende Leitmesse für digitale Wirtschaft lockt in diesem Jahr mit über 950 Austellern und über 570 Speakern Experten aus der ganzen Welt an und bietet die Möglichkeit, Neues zu entdecken, Netzwerke zu knüpfen und die eigene Transformation gezielt auszuleuchten.ecx.io ist auch in diesem Jahr auf der dmexco vertreten, um das Team aus digitalen Machern ganz persönlich zu präsentieren. Denn es gibt nicht nur jede Menge Spannendes zu berichten - von neuen Kundenprojekten und digitalen Trends aus dem Innovationslabor von ecx.io. Dieses Jahr möchte ecx.io die Messebesucher auch einladen, einen Blick in die digitale Werkstatt zu werfen und einem Team bei der Arbeit über die Schulter zu schauen. Die Besucher im Fokus, wie sonst die User, möchte die Digitalagentur zeigen, wie sie Business, Design und Technologie miteinander verschmelzen. Hier wird nicht nur von Innovationen gesprochen, sondern sie auch erschaffen. Mit einem agilen Setup, das zu jedem "Was" der Kunden ein "Wie" bereithält.Am Stand in Halle 07 wird ecx.io das Netzwerk ebenso pflegen, wie neue Kontakte knüpfen und Ausschau nach neuen Fachkräften halten. Die Experten freuen sich bereits auf spannende Gespräche mit Partnern und Interessenten, um den Grundstein für erfolgreiche Projekte und ein gemeinsames Wachstum zu legen.Zusätzlich ist ecx.io am Stand des Mutternetzwerks IBM zu finden und nutzt die Gelegenheit der dmexco, Kunden und Partnern das gesamte Netzwerk um IBM iX und Partneragenturen wie Aperto vorzustellen.Das dürfen Sie erwarten:In Halle 07 ist ecx.io auf 38qm mit einem Stand vertreten - unweit des Standes von IBM in Halle 08 und den Partnerständen von Adobe, SAP Hybris und Sitecore in den Hallen 06 und 07. Das Programm umfasst Design Thinking, Chef Watson an der Cognitive-Bar, Demos & Präsentationen, Platz für ungestörte Gespräche, ein Work Lab über intelligente Contents, den CIO Dietmar Dahmen und vieles mehr.Alle Termine für die zwei dmexco Tage und umfassende Informationen erhalten Sie auf der Website: https://www.ecx.io/dmexco-2017/