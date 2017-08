Jetzt Nominierungen für den J!otto einreichen

Königstein/Aachen, 28. August 2017 - Am 22. und 23. September startet der JoomlaDayTM Deutschland 2017 im Kommunikations- und Trainings-Center Königstein (Taunus). Im Rahmen der beliebten Veranstaltung wird, wie schon im Vorjahr, der J!otto verliehen. In insgesamt acht Kategorien können nun Seiten nominiert werden.Zum zweiten Mal wird beim JoomlaDayTM der J!otto verliehen. Mit diesem Award werden Joomla!-Websites ausgezeichnet, die innovativ und kreativ gestaltet und natürlich technisch gut umgesetzt sind. Hierfür kann jeder seine eigene oder auch fremde Websites (auf Joomla!-Basis) nominieren.Die Nominierung ist in insgesamt acht Kategorien möglich:1.Vereinsseite2.Gemeinde/Stadtportal3.Shop/eCommerce4.Persönliche Webseite5.Firmenauftritt6.Community7.Branchenportale8.Bildungseinrichtungen (z.B. Schulen, Hochschulen)Eine Jury aus Joomla!-Fachleuten wird die eingereichten Seiten sichten, bewerten und die Top 3 der jeweiligen Kategorie auswählen. Die Gewinner erhalten eine Trophäe sowie einen Badge.Nominierungen sind unter <a href="https://www.joomladay.de/j-otto-nominierung-2017">https://www.joomladay.de/j-otto-nominierung-2017</a> möglich.Die letztjährigen Gewinner sind unter <a href="https://www.joomladay.de/jotto">https://www.joomladay.de/jotto</a> zu finden.Das vollständige JoomlaDayTM-Programm ist unter <a href="https://www.joomladay.de/programm">https://www.joomladay.de/programm</a> zu finden.Wo? Kommunikations- und Trainings-Center KönigsteinÖlmühlweg 65, 61462 Königstein im TaunusWann? 22. &; 23. September 2017Tickets? Reguläre Ticketphase vom 1. Juni bis zum 31. August 2017LateBird-Konditionen vom 1. bis zum 20. SeptemberJetzt Sponsor werdenWer der Joomla!-Gemeinschaft auf dem JoomlaDay ein Produkt oder eine Dienstleistung vorstellen möchte, kann Sponsor der Veranstaltung werden. Interessierte Unternehmen können so mit der Community ins Gespräch kommen und zugleich noch ein ehrenamtliches Projekt unterstützen. Alle Informationen zum Sponsoring sind <a href="https://www.joomladay.de/sponsor-werden">hier</a> zusammengefasst.Das komplette Bannerset kann direkt unter https://www.joomladay.de/banner heruntergeladen werden und wird je nach Ticket-Phase angepasst.

Über die deutsche Joomla! Community:Der Zusammenschluss von begeisterten Nutzern des Open-Source-Content-Management-Systems Joomla! hat das Ziel, die Verbreitung von Joomla! in Deutschland sowie eine stetige Weiterentwicklung des Systems zu unterstützen. Zu diesem Zweck zeigen die Vertreter das System auf Messen, stellen die technische Basis für die Webseite www.joomla.de zur Verfügung und richten den Joomla!Day Deutschland sowie die internationale Joomla!-Konferenz "J and Beyond" aus. Die Mitarbeit am Projekt wird über eine Plattform abgewickelt, zu der Neugierige und Joomla!-Begeisterte gerne eingeladen werden. Die deutsche Community umfasst ca. 150 der mehr als 300 Mitarbeiter am internationalen Projekt Joomla!.