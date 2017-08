Professionelles Besichtigungsmanagement

(fair-NEWS) Steht ein Haus oder eine Wohnung zum Verkauf, dann können sich die Eigentümer momentan vor Interessenten kaum retten. Die niedrigen Zinsen und das geringe Angebot an Kaufobjekten führen dazu, dass sich viele potentielle Käufer für ein und dieselbe Immobilie interessieren. Die Makler von Sieger & Sieger prüfen daher für ihre Kunden die Interessenten genau und führen nur die erfolgsversprechenden Besichtigungen durch.



"Besichtigungstermine bedeuten für alle Beteiligten viel Aufwand", weiß Stefan Sieger, Geschäftsführer des gleichnamigen Immobilienunternehmens, aus Erfahrung. "Die Eigentümer bringen ihre Räumlichkeiten auf Hochglanz und die Interessenten nehmen sich von der Arbeit frei." Deshalb legt das Team von Sieger & Sieger Immobilien viel Wert darauf, dass unnötige Termine vermieden werden.



Gerade in Großstädten werden, um die Interessentenflut zu bewältigen, Massenbesichtigungen veranstaltet. "Wir unterstützen dieses unseriöse Vorgehen nicht", erklärt Stefan Sieger. "Uns liegt es besonders am Herzen, dass die Privatsphäre der Verkäufer gewahrt bleibt und sie sich in ihren eigenen vier Wänden auch bei einer Besichtigung weiterhin wohl und sicher fühlen. Außerdem möchten wir die Käufer persönlich kennenlernen, umfassend beraten und auf individuelle Fragen eingehen können."



Bevor es zu einem Besichtigungstermin kommt, überprüfen die Immobilienexperten daher bei den Interessenten das Kaufinteresse und die Bonität. "Mit gezielten Fragen und unserer Erfahrung filtern wir die potentiellen Käufer heraus und entlarven auch die sogenannten Besichtigungstouristen. "Denn es gibt tatsächlich Menschen, die einfach mal gucken möchten, wie andere wohnen", so der erfahrene Makler.



Zusätzlich nutzen Sieger & Sieger virtuelle 3-D-Touren, mit denen registrierte Suchende bequem von Zuhause aus herausfinden können, ob die Räumlichkeiten, die Außenanlagen und die Umgebung den eigenen Vorstellungen entsprechen. "Auch durch die 360°-Tour erhält der Eigentümer mehr Sicherheit und alle Beteiligten sparen sich wertvolle Zeit", erklärt Stefan Sieger abschließend. "Die Zeit unserer Kunden ist kostbar - das berücksichtigen wir bei allen Immobilienangelegenheiten und übernehmen gerne alle relevanten Aufgaben zur Entlastung."



