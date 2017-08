Prozessoptimierung in der Produktion: Kosten senken, Effizienz erhöhen

(fair-NEWS)

Auf das Vermeiden von Verschwendung jeglicher Art sowie das Senken der Kosten in der Produktion ist der Prozess- und Projektmanagement-Berater Ingo Schwan spezialisiert. Der Inhaber des Beratungsunternehmens Schwan Consulting, Wartenberg bei München, unterstützt produzierende Unternehmen als Berater, Trainer und Coach beim Erreichen ihrer (betriebswirtschaftlichen) Ziele beispielsweise durch ein Reduzieren des Ausschusses, ein Verkürzen der Durchlaufzeiten und ein Steigern der Qualität - unter anderem indem er Sichtprüfungen mit den Prozess- bzw. Projektbeteiligten sowie Prozessanalysen vor Ort durchführt.Bei seiner Arbeit nutzt Schwan, der auch Lean Six Sigma Master Black Belt ist, universell einsetzbare Methoden zur <a href="www.schwan-consulting.de/produktionsprozesse-prozesse-ablaeufe-produktion-optimieren-berater/">Prozessanalyse</a> sowie des Projektmanagements, die es ermöglichen, die (Problem-)Ursachen und Wirkungszusammenhänge zu erkennen und danach die nötigen Veränderungsmaßnahmen zu ergreifen; außerdem macht er die Projekt- bzw. Prozessbeteiligten mit ihnen vertraut.Wichtig ist dem erfahrenen Prozess- und Projektmanagement-Berater und -Unterstützer in den Prozessoptimierungs- und -redesign-Projekten unter anderem-eine teamorientierte Lösungsfindung,-ein Überprüfen der eingeführten Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit und-das Etablieren neuer Standards,"damit mit den ergriffenen Maßnahmen die gewünschten Ergebnisse erzielt werden und die Veränderungen nachhaltig sind"; des Weiteren, damit bei den Prozess- bzw. Projektbeteiligten "die erforderliche Lernprozesse stattfinden, die eine kontinuierliche Verbesserung ermöglichen".In diesem Prozess steht Schwan den Prozess- und Projektbeteiligten als Berater, methodischer Lernbegleiter und wertschätzender Moderator zur Seite, der sie als (externer) Experte auf Risiken, (Interessen-)Konflikte und (Wirkungs-)Zusammenhänge hinweist, so dass sie anhand der erarbeiteten und neu gewonnenen Erkenntnisse eigenständige Entscheidungen treffen können. Das führt dazu, dass die Mitarbeiter der Unternehmen sich mit den vereinbarten Lösungen identifizieren und diese konsequent und nachhaltig umsetzen. Dabei lautet das übergeordnete Ziel stets-die Effizienz der Prozesse und Abläufe zu steigern,-die Kosten zu senken und-die Qualität zu erhöhenbzw. jede Art von (Ressourcen-)Verschwendung zu vermeiden. Dass dies möglich ist, hat Ingo Schwan in zahlreichen Projekten in produzierenden Unternehmen in den unterschiedlichsten Branchen bewiesen.Nähere Infos über die Leistungen des Prozess- und Projektmanagement-Beraters finden Interessierte auf der Webseite www.schwan-consulting.de . Sie können den Berater auch direkt kontaktieren (Tel.: 08762/72 91 912;E-Mail: office@schwan-consulting.de ).



Bildinformation: Prozessoptimierung Berater: Ingo Schwan