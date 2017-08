Automatisches Geräte-Routing für die Modbus-Massenkonfiguration

(fair-NEWS)

Wenn eine große Menge von Modbus-Geräten überwacht und gesteuert werden muss, verbringen Ingenieure üblicherweise viel Zeit mit der Planung der Geräte-Topologien und der Segmentierung in verschiedene Untergruppen. Darüber hinaus müssen sie noch hunderte von Modbus-Slave-IDs erfassen, um den Routing-Table jedes Modbus-Gateways einzurichten. Die gute Nachricht ist, dass Ingenieure das alles dank Moxas patentierter Auto-Device Routing-Funktion künftig mit nur einen einzigen Klick erledigen können.Mit nur einen Klick kann das Gateway erkennen, welche serielle Schnittstelle verbunden ist, um ein Modbus-Gerät anzupeilen. Ihm wird damit ermöglicht, automatisch eine Modbus-Anfrage an die korrekte serielle Schnittstelle zu senden. Dadurch werden die Konfiguration und Wartung der Slave-ID-Routingtabelle eines Modbus-Gateways stark vereinfacht. Deutliche Zeit- und Kosteneinsparungen sind die Folge. Zusätzlich dazu entfällt der Aufwand für die doppelte Prüfung der tatsächlichen Verbindungen an Feldstandorten. Es ist außerdem nicht notwendig, auf eine historische Modbus-Slave-ID-Routingtabelle zurückzugreifen, wenn Modbus-Geräte hinzugefügt oder entfernt werden. Das spart Zeit und Aufwand.Die Auto-Device Routing-Funktion ist ein Produktmerkmal von Moxas MGate MB3000 Serie, die sehr leistungsstarke Modbus-Gateways mit 2, 4, 8 oder 16 seriellen Schnittstellen umfasst. Die MGate MB3000 Serie unterstützt auch das Routing per IP-Adresse oder TCP-Port, was erforderlich ist, wenn Ingenieure Feldgeräte in Segmenten überwachen möchten.Funktionen der MGate MB3660 Serie-Modbus Gateways mit 2, 4, 8 und 16 Schnittstellen-Größere Leistungsfähigkeit im "Agent"-Betrieb durch aktives und paralleles Polling serieller Geräte-Auto-Device Routing-Funktion-Dank innovativem Command-Learning entfällt die Eingabe von SCADA-Modbus-Befehlen-Unterstützt seriell-zu-seriell- (Master-zu-Slave-) Kommunikation-2 Ethernet-Ports mit der gleichen oder dualen IP-Adressen-Duale VDC oder VAC Spannungseingänge-3-Pin-Fehler-Relaisschaltung für Ereignis-Alarme-2 kV-Isolierungsschutz (in den -I Modellen)Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.moxa.com/Event/ethernet-gateways/modbus-auto-device-routing/index.htm sowie unter:https://www.moxa.com/product/Modbus_TCP_Gateway.htm



Bildinformation: Moxa Gate MB 3660 mit Auto Device Routing