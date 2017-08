Serieller Kombi-Geräteserver mit I/O und Wi-Fi

(fair-NEWS)

Moxas neue serielle 3-in-1-Geräteserver der NPort IAW5000A-6I/O Reihe sind drahtlose IEEE 802.11a/b/g/n Geräteserver mit sechs digitalen I/O-SchnittstellenSie bieten höchste Flexibilität bei der Integration serieller Geräte, Maschinen und Anlagen in drahtlose Ethernet-Netzwerke. Die Kombination digitaler I/Os ermöglicht den Einsatz zur Datenerfassung in einer Vielzahl industrieller Anwendungen. "Unsere Kunden profitieren von reduzierten Kosten für die Fehlerbehebung und die Wartung - diese sind bei zwei oder drei separaten Geräten deutlich höher. Der Einsatz nur eines Geräts vereinfacht darüber hinaus die Gerätekonfiguration. Dort, wo bei bereits installierten Maschinen nur eingeschränkt Platz für die Nachrüstung herrscht, spart das Drei-in-Eins-Design außerdem Raum", so Casper Yang, Senior Manager Moxa Serial Connectivity.Die DI/ DOs der NPort IAW5000A-6I/O Serie können per TCP/IP mittels Modbus TCP-Protokoll gesteuert sowie über Web-Browser konfiguriert und abgesichert werden. Sie können ebenfalls als COM Port (patentiertes Real COM) auf einem Windows/ Linux PC installiert werden, um in bestehenden Anwendungen eingesetzt werden zu können. Alle Modelle haben ein robustes Design, können auf Hutschiene montiert werden und verfügen über redundante Leistungsaufnahmen, um einen unterbrechungsfreien Betrieb industrieller Anwendungen zu gewährleisten. Der Geräteserver verfügt über einen MicroSD-Slot für den Konfigurations-Backup. Seine Wireless-Client-Funktion ermöglicht die flexible Integration.Robustes Design und sichere FernverwaltungUnberechtigter Zugriff ist eines der Probleme, die System-Managern größtes Kopfzerbrechen bereiten. Neben IP-Filterung und Passwortschutz unterstützt NPort IAW5000A-6I/O ebenfalls SSH und HTTPS als Schutz vor Hackern. In industriellen Automatisierungsumgebungen installierte Geräte stellen aufgrund elektromagnetischer Impulse, die von dem An-/Ausschalten vieler Motoren herrühren, ein großes Überspannungsrisiko dar. Die NPort IAW5000A-6I/O Serie bietet deshalb 4KV Überspannungsschutz für die seriellen Verbindungen, um elektrische Geräte vor Spannungsspitzen zu schützen und elektrisches Rauschen abzuschwächen.Wählen Sie "jede Baudrate" zwischen 50 und 921,6 KbpsDie meisten Geräteserver unterstützen nur eine bestimmte Anzahl serieller Baudraten. Einige Anwendungen erfordern jedoch spezielle Baudraten, wie 250 Kbps oder 500 Kbps. NPort IAW5000A-6I/O deckt sämtliche Baudraten zwischen 50 und 921,6 Kbps ab.Langfrist-Verfügbarkeit serieller Geräteserver bis 2025 und darüber hinausMoxa garantiert Ihnen als Trusted Serial Partner die langfristige Verfügbarkeit der seriellen Produkte und aller damit assoziierten Dienstleistungen bis 2025. Außerdem bietet Ihnen Moxa die kontinuierliche Verfügbarkeit von Treibern und Betriebssystemen durch die Unterstützung neuer, branchenüblicher Betriebssysteme, wie Windows 10 und Linux 4. So profitieren Moxas Kunden von maximaler Interoperabilität und Flexibilität.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.moxa.com/Event/serial-connectivity/nport-io/index.htm



Bildinformation: Moxa NPort IAW5000A-6I/O 3-in-1-Geräteserver