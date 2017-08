Solide Finanzen ? Nur mit uns!

(fair-NEWS) Am Dienstag, den 05. September, um 20.00 Uhr diskutieren der stv. Fraktionsvorsitzende der CDU/CDU-Bundestagsfraktion, Ralph Brinkhaus, und der Berliner Haushälter Klaus-Dieter Gröhler über Erreichtes und Ausblicke in der Steuer-und Haushaltspolitik. Veranstaltungsort ist das Löwenpalais in der Koenigsallee 30 / 32 in 14193 Berlin.



„Solide Finanzen sind die Basis eines funktionierenden Staates und die Bundesregierung unter Angela Merkel und Wolfgang Schäuble hat Wort gehalten: Wir haben keine Steuern erhöht und begonnen, die kalte Progression abzubauen und Familien zu entlasten. In der kommenden Wahlperiode wollen wir wiederum keine Steuern erhöhen; statt-dessen die Bürger um 15 Mrd. Euro Steuerzahlungen entlasten und die Abschaffung des Solis auf den Weg bringen. Gleichzeitig werden wir erneut die Staatsverschuldung verringern und die Investitionen in Bildung, Forschung, Technologie und Infrastruktur erhöhen. Gemeinsam mit meinem Bundestagskollegen aus Gütersloh sowie stv. Fraktionsvorsitzenden der CDU/CDU-Bundestagsfraktion, Ralph Brinkhaus, möchte ich mit Ihnen über die Haushaltspolitik der letzten Legislaturperiode diskutieren! Sie sind herzlich eingeladen, an der Debatte teilzunehmen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich!“, so Klaus-Dieter Gröhler, Abgeordneter des Wahlkreises Charlottenburg-Wilmersdorf.



Berlin, 28.08.2017



Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an mein Bundestagsbüro.

Telefon: 030-227-77805