Der zehnfache Weltmeister kommt nach Bozen:

Der Kickboxer Daniel Dörrer ist mit SV ZUKUNFT am 30. August 2017 in Südtirol.Für den Ausnahme-Sportler Daniel Dörrer ist das ein ganz großer Höhepunkt seiner fulminanten Karriere: Seit 18. August ist er zehnfacher Weltmeister im Kickboxen. Den Titel holte er in New York und schon vor dem Kampf hatte Daniel Dörrer gesagt, er spüre, er sei in der Form seines Lebens.Wie fühlt sich das an, Weltmeister zu sein? Wieviel muss jemand da trainieren? Was darf der überhaupt essen? Was macht der, wenn er mal nicht motiviert ist? Fragen wie diese können Jugendliche ab 14 am 30. August 2017 in Bozen stellen. Denn Daniel Dörrer kommt mit dem SV ZUKUNFT aus Freising bei München ins EOS Haus Rentsch und bietet ein Tagestraining zur Persönlichkeitsentwicklung an.Mädchen und Jungen bekommen die Möglichkeit, sich mit sich selbst und ihren Perspektiven zu beschäftigen. Rückhalt bekommen sie in wichtigen Disziplinen wie Motivation, Vertrauen und Stressbewältigung. Unterstützt wird dieser Trainingstag von der Merck-Finck-Stiftung.Seit zehn Jahren sind prominente Profisportler und erfahrene Managementtrainer imSV ZUKUNFT für Jugendliche mit schwieriger Perspektivlage aktiv.Das Grundziel des SV ZUKUNFT ist es, Persönlichkeitsentwicklung über die Metapher Profisport zu fördern.Unter anderem engagieren sich im SV ZUKUNFT die Basketballer des FC Bayern München e.V., der VFL Wolfsburg, Olympiasieger Klaus Wolfermann, Kickboxweltmeister Marko Rajkovic, die Schi-Ikonen Christa Kinshofer-Rembeck, Michaela Gerg und Michael Veith, die 12fache Paralympics-Siegerin Verena Bentele, sowie Deutschlands Eishockey-Legende Erich Kühnhackl.SV ZUKUNFT ist AZAV-zertifiziert und Mitglied im Wertebündnis Bayern.



Bildinformation: Der zehnfache Weltmeister Daniel Dörrer