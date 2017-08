Wissen teilen und neue Kunden gewinnen.

(fair-NEWS)

Klassische Werbebotschaften und bezahlte Werbung funktionieren immer weniger. Werbung will keiner – Informationen sind gefragt. Deshalb setzen kleine und mittelständische Unternehmen vermehrt auf ein solides Content Marketing. Sie stellen in ihrem Marketing gezielt Wissen kostenlos bereit und erzielen so Aufmerksamkeit, Sichtbarkeit und letztlich Umsatz.Unternehmenswachstum durch Thout-LeadershipContent Marketing sorgt für mehr Unternehmenswachstum durch Inhalte, die perfekt auf die Zielgruppe zugeschnitten sind. Diese Inhalte beantworten Fragen der Zielgruppe und erfüllen punktgenau ein Informationsbedürfnis. So arbeitet das eigene Wissen für das Unternehmen. Gute Inhalte werden recherchiert, machen das Unternehmen sichtbar und bekannt, werden geteilt und sorgen für Reichweite. So wird das Unternehmen als Experte seines Fachgebiets wahrgenommen wird und baut nach und nach eine Thought-Leadership-Position auf.Neue Kontakte und Leads durch Content MarketingHilfreiche Informationen und im Rahmen des Content Marketings kostenlos bereit gestelltes Wissen ziehen die Zielgruppe an. Wenn die Inhalte einen Mehrwert bieten, werden sie aktiv abgerufen, gerne gelesen, weiter verbreitet und abonniert. Dafür sind Informationssuchende auch bereit, Kontaktdaten preiszugeben. Diese ermöglichen Ihnen, die Zielgruppe anhand des Customer Journeys gezielt mit weiteren Beiträgen zu versorgen und in ihren Verkaufsprozess zu lenken.Voraussetzungen für gutes Content MarketingGrundlage ist eine durchdachte Content-Strategie. Sie definiert Zielgruppe, Buyer Persona, Ziele, Nutzen, Themen, Themenplan, Kanäle etc. Sie schafft die Basis, um die richtigen Inhalte im passenden Format in den richtigen Kanälen zu publizieren. Zwei Dinge sind dabei entscheidend. Erstens der Beitrag ist gut. Zweitens der Beitrag wird gefunden. Für Ersteres sorgt die Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen der Zielgruppe und einem passgenauen Themenplan. Für Zweiteres sind die Wahl der Kanäle, ein handwerklich gut suchmaschinenoptimierter Inhalt und die richtige Wahl der Keywords entscheidend. Weitere Informationen dazu im Ratgeber „In 5 Schritten zur Content Marketing-Strategie unter https://www.marketingschmiede.de/5-schritte-zur-content-marketing-strategie/ Content Marketing ist gerade für den Mittelstand geeignetBisher haben große Konzerne mit üppigem Budget den Werbemarkt beherrscht. Aufmerksamkeit durch Werbung zu erzielen erforderte große Invests in TV-Spots, teure Anzeigen, Werbe-Kampagnen. Im Content Marketing punktet nicht das größte Marketing-Budget sondern der beste, zielgenaue Inhalt. Kreativität, eine clevere Content Strategie und wirklich gute Inhalte sind das Rezept. Und das ist nicht zwingend eine Frage des Budgets. Kleine und mittelständische Unternehmen können mit vergleichsweise kleinem Budget im Marketing starten und nach und nach ihre Aktivitäten weiter ausbauen. Hier liegt das große Potential des Content Marketing für den Mittelstand.Weitere Informationen:MarketingschmiedeStefanie LeichBöhler Straße 667126 HochdorfTelefon: 06237 9792484E-Mail: info@marketingschmiede.deWeb: www.marketingschmiede.de Stefanie Leich betreut mittelständische Unternehmen und Agenturen durch Content Marketing, gute Texte, Marketing-Projektmanagement und Eventmanagement. In der Pfalz ansässig hat sich die Marketingschmiede seit 2009 als Marketing-Dienstleister für den Mittelstand insbesondere in der Pfalz und Rhein-Neckar etabliert.