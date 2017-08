Druck-Experte Herbert Tillmann präsentiert in seinem Blog eine besonders umweltschonende Briefhülle

(fair-NEWS)

Am Thema Umweltschutz und Klima kommt heute keine Branche und kein Industriezweig mehr vorbei. Auch die Druckbranche hat erkannt, dass man in Sachen Umwelt und Ressourcenschonung einiges tun kann - und hat zugleich Begriffe wie "klimafreundlich" oder "klimaneutral" für die Vermarktung ihrer Drucksachen entdeckt.Die Nutzung von recyceltem Papier ist ein Beitrag zum Umweltschutz. Zum einen, weil ein wertvoller Rohstoff - Holz - nicht neu abgebaut werden muss, sondern wiederverwendet wird. Zum anderen, weil der Energie- und Wasseraufwand bei der Produktion von Recyclingpapier in der Regel geringer ist als bei der Herstellung von Papier aus Primärfasern wie Holz oder Zellstoff. Damit leistet das Papierrecycling einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.Was viele nicht wissen: recyceltes Papier muss nicht immer grau oder braun sein. Es gibt dieses Papier auch in vielen Farben und natürlich auch in Weiß.Tillmann Druck bietet nunmehr eine außergewöhnliche Briefhülle und Versandtasche an, die aus zu 100% aus Altpapier besteht, über eine biologisch abbaubare Fensterfolie verfügt, CO2-neutral ist und mit einem Anteil Ökostrom hergestellt wird. Das Unternehmen vereint somit die Zertifizierungen von FSC® und Blauer Engel, sowie die des klimaneutralen Bedruckens miteinander.Mehr zu der besonders umweltfreundlichen Briefhülle finden Sie im Blogbeitrag unter <a href="https://www.tillmann-druck.de/die-spezielle-umweltschonende-briefhuelle-oder-versandhuelle/">https://www.tillmann-druck.de/die-spezielle-umweltschonende-briefhuelle-oder-versandhuelle/</a>



Bildinformation: Wenn umweltfreundlich, dann richtig - Die besonders umweltschonende Briefhülle beECO® (Bildquelle: Tillmann Druck GmbH)