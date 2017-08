Edles Leder trifft auf magnetische Premium-Aufstellfunktion – das Opis tablet 9.7 pro garde für iPad 9.7' pro

Pressemitteilung von Opis Technology GmbH

(fair-NEWS) Die Opis Technology GmbH präsentiert ihr neues, qualitätsoptimiertes, Premium iPad Ledercase. Es löst nicht nur Probleme, die häufig bei marktüblichen Produkten anzutreffen sind, sondern ist auch ein erhaben schönes Lederetui aus echtem Oberschichtsleder und schmeichelt Auge, Nase und Hand.



Es gibt bereits eine Vielzahl von Lederhüllen für Apple iPads auf dem Makt. Die höherpreisigen Modelle sind dabei oft ästhetisch gut ausgeführt und benutzen teilweise qualitativ ansprechendes Leder. Allerdings wurden sie häufig nach dem Function-follows-Form Prinzip konzipiert und fallen so beim Gebrauch negativ auf, wie die Opis Technology Ingenieure selbst feststellen mussten:



Mal werden Knöpfe ungewollt vom darüber gespannten Leder ausgelöst, mal reißen Nähte nach nur kurzer Benutzung, mal stellt sich die Aufstellfunktion als wahre Umfallfunktion dar, mal sind es andere Dinge, die den vollen Nutzen der Hülle beschränken.



Opis Technology ist aber, wie vom Namen abzuleiten, eine Technologiefirma. Als solche konnten es die Ingenieure der Firma einfach nicht lassen, die offensichtlichen Fehler existierender Designs anzugehen. Nach zwei Jahren Denkens, Zeichnens, Spezifizierens und Entwickelns sind sie nun zufrieden mit Ihrem Produkt: es ist stabil; alle Knöpfe, jeder Lautsprecher, alle Mikrofone und Sensoren sind freigestellt, und es besitzt eine Magnetaufstellfunktion die fast einem Erdbeben standhalten kann.



Nachdem die Funktionalität gewährleistet war, hat die Opis Technology GmbH auch die notwendigen Schritte unternommen, um der natürlichen Tendenz eines Ingenieurs, Function-follows-Form durch Form-follows-Function zu ersetzen, entgegenzuwirken. Jeder visuelle, taktile, oder geruchliche Aspekt wurde in Zusammenarbeit mit einer Lederaccessiore- und Kleidungsdesignerin perfektioniert. Das Resultat ist das Opis tablet 9.7 pro garde: ein Produkt, das perfekte Benutzbarkeit mit tollem Design und wunderbaren Materialien zum Aufblühen bringt.



Das Opis tablet 9.7 pro garde gibt es in fünf verschiedenen Variationen von klassisch schwarz, über rot und cognacbraun, bis zu einer unversiegelten grauen Versionen, die das Erfühlen des puren Leders erlaubt. Alle Variationen sind zu einem Stückpreis von 54.90€ im Firmeneigenen Webshop, auf Amazon und bei anderen Onlinehändlern erhältlich.

Die Opis Technology GmbH ist ein junges deutsches Technologie-Unternehmen mit Firmensitz in Dresden. Gegründet wurde es von Designern, Ingenieuren und Managern mit langjähriger Erfahrung in der High-Tech Industrie. Im Fokus steht das Design innovativer Lifestyle-Produkte. Entwicklung und Qualitätssicherung erfolgen in Deutschland, der Vertrieb direkt und durch Partnerschaften innerhalb Europas.

Sierksstr. 3001326 DresdenDeutschlandTelefon: +49 (0)351 27374981