Von Anfang an professionell mit HRlab

(fair-NEWS) Berlin, 28.08.2017. Ein neues Angebot der Human Capital Management Plattform HRlab aus Berlin bietet Jungunternehmern mit bis zu 20 Mitarbeitern eine kostenlose Nutzung der Plattform für Personalmanagement. Das Startup-Angebot von HRlab unterstützt junge Unternehmen in der Gründungs- und Wachstumsphase trotz geringer Einnahmen ihr Personal von Anfang an zentralisiert und modern zu verwalten. Kunden von HRlab mit einem Maximum von 20 Mitarbeitern profitieren ab sofort vom kostenlosen HRlab.



Die Human Capital Management Plattform zentralisiert alle Aufgaben und Prozesse des Personalwesens auf einer agilen Plattform. Die cloudbasierte Lösung verwaltet die Mitarbeiterdaten und erleichtert Prozesse durch die Automatisierung wiederkehrender Abläufe sowie durch die Integration von Drittsystemen. “Die operativen Aufgaben des Personalwesens sind aufwendig und verschlingen Unmengen an Zeit. Valide Personaldaten sind jedoch der Grundstein eines wachsenden Unternehmens und sollten von Beginn an gegeben sein,” so Kay Ackermann, Co-Founder und Head of Business Development von HRlab. “Mit HRlab können die Anforderungen an moderne Arbeitsumgebungen erfüllt und Beschäftigungsmodelle rechtssicher abgebildet werden.”



In der Gründungsphase sind Jungunternehmer mit einer Vielzahl an Aufgaben und Kosten konfrontiert. Damit nicht am Personalmanagement gespart werden muss, bietet HRlab eine Nutzung der Plattform ohne jeglichen Kostenaufwand. “Mit unserem Angebot können sich Gründer den vielen Hürden einer Unternehmensgründung zuwenden, ohne die Personalarbeit zu vernachlässigen,” so Ackermann. “Ein umfassendes Personalmanagement ist vor allem in der Anfangsphase eines Unternehmens von Bedeutung und darf nicht unterschätzt werden.”



Das Angebot setzt sich zusammen aus den zentralen Funktionen der Plattform. Darin inbegriffen ist ein personalisierbares Dashboard zur bequemen Steuerung von Aufgaben und Prozessen, das Management von Mitarbeiterdaten in Kombination mit einer Mitarbeiterhistorie sowie auch Recruitment und On- und Offboarding. Darüber hinaus ist ein An- und Abwesenheits-, Krankheits-, Reise- und Dokumentenmanagement integriert. Auch die Synchronisation von Kalender- und Kommunikationstools sowie eine Chatfunktion, flexible Zugriffskontrollen und die Verwaltung von Zusatzleistungen sind enthalten. Das zeitgemäße und benutzerfreundliche Design der Plattform erleichtert es jungen Unternehmern, die Strukturen ihres Unternehmens zu überblicken und ihr Personal effizient zu verwalten. HRlab stellt somit eine geeignete Lösung für Unternehmer mit geringer Kapazität und Erfahrung im Personalbereich dar.