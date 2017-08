Mehr Wissen für mehr Kompetenz

(fair-NEWS)

Hamburg, August 2017. Noch ist die Dachsaison in vollem Gange, doch der Herbst nähert sich bereits mit großen Schritten. Wenn die Tage kürzer und nasser werden, hat das Arbeiten auf dem Dach ein Ende. Warum also nicht die ruhige Zeit nutzen und sich weiterbilden? Mit einem umfassenden, praxisnahen Seminarangebot unterstützt Velux Fachhändler und Dachhandwerker auch in diesem Herbst wieder dabei, ihre Stärken zu vertiefen und den beruflichen Horizont kontinuierlich zu erweitern.Strengere gesetzliche Auflagen, gestiegenes Umweltbewusstsein und das Bedürfnis nach maximaler Wohnqualität ändern die Chancen und Anforderungen für Handwerker und Händler. Velux Fachseminare bereiten gezielt auf diesen Wandel vor und gehen auf die Bedürfnisse der Profikunden ein. Zahlreiche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten stärken mit praxisbezogenen Lerninhalten die eigene Kompetenz und können direkt angewandt werden. Neben den bewährten Weiterbildungen zu Produktwissen, Einbautechniken oder Renovierung informieren neue Seminare über Tageslichtplanung und innovative Lüftungslösungen für Wohngesundheit und Energieeffizienz sowie über das Modulare Oberlicht-System.Die Fachseminare finden an 35 Standorten in der ganzen Bundesrepublik statt - wie etwa im Velux Forum in Sonneborn. Das Schulungszentrum in Thüringen wurde im Juni 2007 eröffnet und feierte somit in diesem Jahr sein 10-jähriges Jubiläum. Wie wichtig dem Dachfensterhersteller die Ausbildung ist, zeigen die schon über 28.000 Besucher der letzten zehn Jahre allein in diesem Seminargebäude. Praxisorientierte Ausbildung oder auch Tagungen finden dank der mehr als 160 Dachfenster stets bei reichlich Tageslicht in angenehmer Atmosphäre statt.Auf Wunsch werden nahezu alle Velux Fachseminare auch direkt im Unternehmen durchgeführt. Zudem können neben den bestehenden Seminarinhalten auch auf den Betrieb abgestimmte, individuelle Programme erarbeitet und umgesetzt werden. Bei Seminar-Anmeldungen über das Internet unter www.velux.de/fachseminare profitieren Interessierte von einem zehnprozentigen Preisnachlass. Auch Gruppen und Velux Geschulte Betriebe können Rabatte in Anspruch nehmen. Für die Teilnehmer besteht gleichzeitig die Möglichkeit, Fortbildungspunkte bei Mitgliedsverbänden der Initiative "Meisterhaft" zu erwerben. Weitere Informationen unter www.meisterhaftbauen.de Terminübersicht VELUX Fachseminare Herbst/Winter 2017VELUX Produktwissen Basis - Arbeiten mit dem VELUX Katalog (T11)09.10.17 Sonneborn10.10.17 Hamburg16.10.17 Berlin17.10.17 Ostfildern02.11.17 Garching06.11.17 Marl20.11.17 Köln21.11.17 Biberach12.12.17 Bad DürkheimVELUX Produktwissen Fortgeschrittene (T12)10.10.17 Sonneborn11.10.17 Hamburg17.10.17 Berlin18.10.17 Ostfildern03.11.17 Garching07.11.17 Marl21.11.17 Köln22.11.17 Biberach13.12.17 Bad DürkheimVELUX Profi-Verkäufer (T14)28.11. - 30.11.17 GarchingVELUX INTEGRA® System: ein Baustein zu "Smarthome" (T15)28.09.17 Garching09.10.17 Hamburg23.10.17 Bad Dürkheim02.11.17 Bad Dürkheim06.11.17 SonnebornDer Renovierungsprofi im Handwerk und Handel (T17)29.09.17 Garching04.10.17 Bad Zwischenahn12.10.17 Bad Dürkheim17.10.17 Sonneborn08.11.17 Marl04.12.17 DüsseldorfLüftungslösungen für ein gesundes Wohnklima (T18)05.10.17 Garching10.10.17 Würzburg01.11.17 Hamburg05.12.17 Bad DürkheimExperte für Wohngesundheit und Wohnkomfort (T19)05.10.17 Sonneborn13.10.17 Bad Dürkheim18.10.17 Berlin27.10.17 Garching02.11.17 Hamburg30.11.17 BühlMontage-Experte für Fensterkombinationen (T20)21.09.17 Garching19.10.17 Sonneborn07.11.17 Hamburg09.11.17 Bad Dürkheim24.11.17 GarchingMontagetraining Fensteraustausch und Renovierung (T21)06.10.17 Garching18.10.17 Sonneborn24.10.17 Bad Dürkheim25.10.17 Hamburg15.11.17 Sonneborn01.12.17 Wesel04.12.17 Bad DürkheimMontagetraining Dachfenster, Rollladen und Innenfutter (T22)26.09.17 Hamburg27.09.17 Sonneborn05.10.17 Bad Zwischenahn12.10.17 Garching13.11.17 Sonneborn16.11.17 Hamburg16.11.17 Bad Dürkheim27.11.17 Landsberg27.11.17 Mayen30.11.17 Wesel01.12.17 GarchingMontagetraining Systemlösung "Lichtband" mit INTEGRA® Rollladen (T23)04.10.17 Sonneborn13.10.17 Garching16.11.17 Goldbach28.11.17 Landsberg06.12.17 Bad DürkheimVELUX Montage Experte (T24)09.11. - 10.11.17 Garching14.11. - 15.11.17 Bad Dürkheim21.11. - 22.11.17 Sonneborn12.12. - 13.12.17 HamburgEinbauseminar Dachfenster in Aufsparrendämmung (T26)05.09.17 Hamburg19.09.17 Sonneborn19.10.17 Garching10.11.17 Goldbach13.11.17 Bad Dürkheim29.11.17 Hamburg01.12.17 Bad DürkheimEinbauseminar "Automatische Produkte" für Meister und Gesellen (T27)06.10.17 Bad Zwischenahn19.10.17 WeilburgExperten Einbauseminar für VELUX Innenfutter und Einbau-Set Innenverkleidung (T28)18.09.17 Hamburg27.10.17 Bad DürkheimEinbauseminar für Verkäufer aus dem Fachhandel (T29)25.10.17 Sonneborn15.11.17 Hamburg16.11.17 Garching29.11.17 Landsberg11.12.17 Bad DürkheimAuftritt beim Kunden (T31)22.09.17 Garching27.10.17 Marl14.11.17 Sonneborn06.12.17 HamburgFrauen im Handwerk II - VELUX Produkt- und Einbauseminar (T33)14.09. - 15.09.17 SonnebornEmotionaler Verkauf als Erfolgsfaktor (T34)10.10. - 11.10.17 Sonneborn21.11. - 22.11.17 GarchingServiceseminar "Fensterpflege und Wartung" (T35)24.10.17 Hamburg26.10.17 Bad Dürkheim16.11.17 Sonneborn17.11.17 GarchingMontagetraining für Meister und Gesellen: VELUX Neuheiten (T37)17.10.17 Hamburg25.10.17 Bad Dürkheim23.11.17 Garching27.11.17 Sonneborn