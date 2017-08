Maritimes Event der Superlative: Die Hamburg Cruise Days 2017

(fair-NEWS) Die Bilanz des Kreuzfahrtstandortes Hamburg kann sich sehen lassen: Mit insgesamt 171 Anläufen und über 710.000 Passagieren hat Hamburg bereits 2016 in Sachen Kreuzfahrt alle Rekorde gebrochen. In der Saison 2017 erwartet die Hansestadt um die 200 Anläufe mit ca.

800 000 Passagieren. Zu der wachsenden Beliebtheit von Kreuzfahrten tragen nicht zuletzt auch publikumswirksame Events wie die Hamburg Cruise Days bei. Das maritime Event der Superlative wird vom 8. bis 10. September 2017 erneut Hunderttausende von Kreuzfahrtbegeisterten an die Hafenkante locken und stellt damit eine der wichtigsten Eventsäulen für die Hansestadt dar. Das Erlebnis von vorbeiziehenden Schiffen vor beeindruckender Hafenkulisse im Herzen der Stadt ist für die Hamburger und für Besucher aus aller Welt ein einzigartiges Erlebnis.



„Der Hamburger Hafen übt eine ganz besondere Faszination aus“, so Michael Otremba, Geschäftsführer der Hamburg Convention Bureau GmbH, die Lizenzgeberin des Events ist. „Kein anderer Hafen in der Welt bietet ein so kontrastreiches Erleben – den rau anmutenden Containerumschlag auf der südlichen Elbseite und die schönen Facetten vom Elbstrand in Oevelgönne über den traditionellen Fischmarkt bis hin zur modernen Hafencity mit dem aktuell wohl spannendsten Kulturprojekt, der Elbphilharmonie.“ Die Hamburg Cruise Days und der Blue Port Hamburg bieten laut Otremba die Gelegenheit, den Besuchern eine ganz besondere Hafen-Atmosphäre zu vermitteln. „Gleichzeitig werden die Bilder des blau erleuchteten Hafens um die Welt gehen und die vielen spannenden Kontraste unserer Stadt sichtbar machen.“



Die Stars des Events: die teilnehmenden Schiffe



Sie sind die unbestrittenen Stars der Hamburg Cruise Days: die Kreuzfahrtschiffe. Besucher können sich in diesem Jahr auf eine neue Rekordbeteiligung freuen: Insgesamt 11 Cruise Liner gehen während der Hamburg Cruise Days 2017 in Hamburg vor Anker. Mit dabei (in der Reihenfolge ihrer Ankunft im Hamburger Hafen): Silver Wind (Silversea Cruises), Albatros Amadea (beide Phoenix Reisen), Sans Souci (Plantours Kreuzfahrten), EUROPA 2 (Hapag-Lloyd Cruises), Mein Schiff 3 (TUI Cruises), EUROPA (Hapag-Lloyd Cruises), AIDAprima (AIDA Cruises), Norwegian Jade (Norwegian Cruise Line), Katharina von Bora (nicko cruises Flussreisen), MSC Preziosa (MSC Kreuzfahrten).



Damit die Besucher alle im Hafen liegenden Kreuzfahrtschiffe aus nächster Nähe betrachten können, haben die Veranstalter einen Sonder-Fährshuttle eingerichtet: Am Samstag und Sonntag bringt dieser zu jeder vollen Stunde die Gäste vom Anleger Altona (Fischauktionshalle) nach Steinwerder und wieder zurück und erleichtert damit den Sprung über die Elbe. Die Kosten für die Hin- und Rückfahrt betragen pro Person 6,- Euro.



Die Große Hamburg Cruise Days-Parade: ein einzigartiges Erlebnis in Bild und Ton



Die Rekordbeteiligung an Schiffen beschert der Veranstaltung auch die größte Parade aller Zeiten: Am Abend des Eventsamstags werden um 21.15 Uhr insgesamt 6 Kreuzfahrtschiffe, begleitet von 24 Begleitschiffen und einem fulminanten Feuerwerk, gemeinsam elbabwärts schippern: Die Parade wird angeführt von AIDAprima, es folgen Norwegian Jade, EUROPA 2, Mein Schiff 3, EUROPA und MSC Preziosa.



Erstmalig gibt es während der diesjährigen Großen Hamburg Cruise Days-Parade nicht nur viel zu sehen, sondern auch zu hören: Der Hamburger Schauspieler und Moderator Marek Erhardt wird die Parade moderieren. Über eine Beschallungsanlage entlang der Landungsbrücken werden die Besucher so stimmungsvoll über die teilnehmenden Schiffe informiert. Diejenigen, die die Hamburg Cruise Days-Parade nicht vor Ort erleben können, können sie auch in diesem Jahr in einer Live-TV-Sendung des NDR verfolgen.



Weitere Höhepunkte auf dem Wasser sind am Freitagabend um 22.15 Uhr das Silversea Cruises Feuerwerk – ebenfalls kommentiert von Marek Erhardt – sowie die Hamburg Cruise Night, bei der zahlreiche Fahrgastschiffe auf der Elbe zu unterschiedlichen Themen Schiffsfahrten einladen. Am Event-Sonntag um 16.00 Uhr wird sich das Flusskreuzfahrtschiff MS Katharina von Bora den Besuchern bei einer Hafenrundfahrt präsentieren, bevor sich dann am frühen Abend die Silver Wind und MSC Preziosa gemeinsam aus dem Hafen verabschieden.



Die Themeninseln: bunte Welt der Kreuzfahrt an Land



Fünfzehn verschiedene Themeninseln erstrecken sich in diesem Jahr über die mehr als vier Kilometer lange Veranstaltungsfläche und bieten den Besuchern ein vielseitiges und hochwertiges Landprogramm. Zwischen den Kreuzfahrtterminals HafenCity und Altona wird der Hamburger Hafen zur lebendigen Flaniermeile, die Besucher zum „Landgang“ einlädt: So gibt es einen maritimen Markt im Ambiente des Traditionsschiffhafens, Open-Air-Sport, Wellness- und Beauty-Angebote, Infotainment und Wissenswertes rund um die Themen Kreuzfahrt, Destinationen und Reisemöglichkeiten, Weingenuss und kulinarische Highlights, Kleinkunst, Akrobatik und Livemusik. Die Reedereien stellen sich auf eigenen Themeninseln vor und unterhalten die Besucher mit spannenden Aktionen und Angeboten.



Die Showbühne, präsentiert von alsterradio, sorgt zwischen StrandPauli und Fischauktionshalle für ein abwechslungsreiches Entertainmentprogramm. Eines der Highlights ist eine aufsehenerregende Show von AIDA Cruises, dem Premiumpartner der Hamburg Cruise Days, am Samstag: Die AIDA Stars präsentieren die Show „Satisfaction“ mit Musik von den Rolling Stones - während die Band zeitgleich im Stadtpark ihr einziges Tourkonzert in Hamburg gibt.



Ebenfalls Premiere feiert die Themeninsel „Elbphilharmonie Open Air Konzertkino mit SAP“ auf dem Platz der Deutschen Einheit in der HafenCity. Besucher der Hamburg Cruise Days haben hier die einmalige Gelegenheit, auch ohne Eintrittskarte in den Genuss eines Konzertes zu kommen: An allen drei Eventtagen werden kostenlos und unter freiem Himmel Mitschnitte aus der Eröffnungssaison der „Elphi“ auf einem LED-Screen gezeigt – vom Kinderkonzert bis hin zu Beethovens Neunter Sinfonie. „Wir sind sehr stolz, dass es uns gelungen ist, die Elbphilharmonie zum ersten Mal in ein Event in der Stadt zu integrieren. Die Elphi, der Hafen, die Hamburg Cruise Days, das passt einfach“, finden die Veranstalter Katja Derow und Uwe Bergmann.



Blue Port Hamburg: Der Hafen wird zur magisch leuchtenden Bühne



Seit 2008 sorgt der Blue Port Hamburg von Lichtkünstler Michael Batz international für Aufsehen. Auch 2017 wird das blaue Licht den nächtlichen Hafen erneut in eine magisch leuchtende Bühne verwandeln und auch am Wochenende der Hamburg Cruise Days für eine einmalige Atmosphäre sorgen. In diesem Jahr steht das Lichtkunstwerk unter dem Motto „Mobilität & Partizipation“: So gibt es wesentlich mehr bewegliche Anteile in Blau als in vergangenen Jahren, und über die App von hamburg.de (verfügbar für iOS) kann jeder selbst Teil des Kunstwerks werden.



Start des Blue Port Hamburg ist am 1. September ab ca. 20.45 Uhr mit dem offiziellen Light Up. Das Lichtprojekt wird 2017 in zwei Phasen leuchten: vom 1. bis 7. September als „Blue Port Art“ und dann zu den Hamburg Cruise Days vom 8. bis 10. September als „Blue Port Event“. Erneut wird das Weltkulturerbe Speicherstadt und Kontorhausviertel aktiv in den Blue Port eingebunden sein. Erstmalig ist auch der Alte Elbtunnel Teil des dynamischen, aufsehenerregenden Kunstwerks. Mit über 20.000 Licht-Elementen an rund 140 prägnanten Gebäuden, Hafenindustrieanlagen und Schiffen schafft der Blue Port ein sinnliches Erlebnis, das es nur in Hamburg gibt.



Breites internationales Sponsorenengagement



Ein Event wie die Hamburg Cruise Days kann nur mit einer guten „Besatzung“ gelingen. „Die hervorragende Resonanz auf die letzten Veranstaltungen zahlt unmittelbar auf das diesjährige Event ein“, freut sich Veranstalter Uwe Bergmann. „Die Reedereien haben die Bedeutsamkeit des Events erkannt und engagieren sich in herausragender Art und Weise, um den Besuchern sowohl zu Wasser als auch an Land ein vielfältiges und qualitativ hochwertiges Programm zu bieten.“ So ist AIDA Cruises 2017 bereits zum dritten Mal Premiumpartner des Events und hat sein Engagement auch schon bis 2019 verlängert. Dazu Hansjörg Kunze, Kommunikationschef bei AIDA Cruises: „Bereits seit 2014 engagieren wir uns als Premiumpartner für die Hamburg Cruise Days und freuen uns, diese Zusammenarbeit auch 2017 und 2019 fortzusetzen. Hamburg und AIDA gehören zusammen! Gemeinsam haben wir die Hansestadt zu einer der wichtigsten Kreuzfahrtmetropolen in Nordeuropa entwickelt und geben dem Tourismus und der maritimen Wirtschaft Jahr für Jahr neue, wichtige Wachstumsimpulse.“



Auch MSC Kreuzfahrten, TUI Cruises, Hapag-Lloyd Cruises, Norwegian Cruise Line und Costa Kreuzfahrten engagieren sich auf dem Event. Silversea Cruises hat sich das Thema Internationalität auf die Fahne geschrieben: 2017 wird dank dieses Sponsorings die Besucherführung auf der Fläche erstmalig zweisprachig; auch die Facebookseite, die App, das Event-Magazin sowie den Programmfolder gibt es nun in deutscher und englischer Sprache. Neben den Reedereien freuen sich die Veranstalter über weitere Sponsoren und Partner wie z.B. die Holsten Brauerei, die HafenCity Hamburg GmbH, den Hamburg Airport, Blohm+Voss, Rioja, Sani, Hamburg Cruise Net, Cruise Gate Hamburg und alsterradio.



Die Kreuzfahrtwoche im September 2017: Potenzial für die Stadt Hamburg



Vom 1. bis 10. September 2017 heißt die Metropole Hamburg nicht nur das breite Publikum, sondern auch die Fachleute der Branche willkommen: Zum zweiten Mal bündelt die Hansestadt ihre Veranstaltungen zum Thema Kreuzfahrt und wird erneut zur Bühne für große Kreuzfahrt-Events: Den Anfang dieser weltweit einmaligen Kreuzfahrtwoche machen zwei Fachevents des weltweit größten Kreuzfahrtverbands CLIA, es folgen die Seatrade Europe –

Europas führende Kongressmesse der Kreuzfahrtindustrie, der Fachkongress fvw Cruise Live und schließlich die Hamburg Cruise Days. Die künstlerische Klammer bildet die Lichtinszenierung Blue Port Hamburg von Lichtkünstler Michael Batz.



In der 2015 auf dem Event durchgeführten Besucherbefragung gaben 75 Prozent der Besucher an, die Hamburg Cruise Days auch 2017 wieder besuchen zu wollen. Die Veranstalter sind sicher: „Mit den Höhepunkten auf dem Wasser, dem Blue Port Hamburg und dem hochwertigen Angebot an Land werden die Hamburg Cruise Days auch 2017 weit über die Grenzen Hamburgs und Deutschlands hinausreichen wird.“