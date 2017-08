Adios, Warzen und Leberflecke! CLIP AWAY ab sofort in deutschen Apotheken und dem spanischen Pharmahandel erhältlich

(fair-NEWS)

Mit CLIP AWAY, dem ebenso sanften wie effektiven Mittel zur Entfernung von Warzen und Leberflecken, hat das hessische Unternehmen REHO Medical im Frühjahr 2017 eine absolute Erfolgsgeschichte gestartet. Die Markteinführung der revolutionären Methode verlief so gut, dass aufgrund der hohen Nachfrage und der positiven Kundenreaktionen schon Anfang des Sommers der internationale Markt erobert wurde. Neben den weltweiten Handelsplattformen Amazon und eBay ist CLIP AWAY ab sofort nun auch regional in ausgewählten deutschen Apotheken sowie dem spanischen Pharmahandel erhältlich. REHO Medical vergab den Vertriebsauftrag in Spanien an den Vertriebspartner Admis Medical Products S.L.U, über dessen Website www.admis-medical-products.es in Spanien lebende Kunden das Produkt bestellen können. Daneben ist weiterhin die Bestellung über die firmeneigene Website www.clip-away.com möglich und zudem steht für Kunden in der Schweiz die Website www.ricardo.ch zur Verfügung.+++ CLIP AWAY revolutioniert die Entfernung von Warzen und Leberflecken +++Für harmlose, aber ästhetisch unschöne, Zellwucherungen auf der Haut stellt CLIP AWAY eine effektive Methode zur sanften Entfernung dar. Das in der passenden Größe ausgewählte und mit einem Schlitz versehene Kunststoff-Plättchen wird mit Hilfe einer zuvor desinfizierten Pinzette über die Warze oder den Leberfleck gestülpt, sodass es flach auf der umgebenden Haut aufliegt. Dadurch wird der Zellwucherung die Blutzufuhr abgeklemmt, die überschüssigen Zellen werden nicht mehr mit Nährstoffen versorgt und sie sterben ab. Nach 7 bis 8, maximal 14 Tagen ist die Behandlung abgeschlossen und die Zellwucherung fällt einfach ab, ohne dass eine Wunde zurückbleibt. Eine mögliche Rötung der Haut verblasst innerhalb weiterer 7 Tage. CLIP AWAY wirkt sanft und effektiv und unterscheidet sich dadurch von herkömmlichen aggressiven Methoden, wie der Behandlung mit Säure oder die Vereisung. Zudem sind die Kunststoff-Plättchen zum Einsatz an fast allen Hautpartien geeignet, mit Vorsicht sogar am Kopf. Dabei muss jederzeit sichergestellt sein, dass ein Verschlucken ausgeschlossen ist. Ausgenommen ist lediglich die Anwendung im Genitalbereich und am Anus sowie innerlich an der Schleimhaut.Eine Packung CLIP AWAY enthält sechs Einheiten der Kunststoff-Plättchen in drei verschiedenen Größen, sechs Pflaster zum Abdecken der behandelten Stelle, eine Pinzette, sechs Alkoholtupfer zur Desinfizierung sowie die Gebrauchsanweisung und kostet 24,69 Euro.Weitere Informationen: www.clip-away.comVerwendung honorarfrei, Beleghinweis erbeten394 Wörter, 2.901 Zeichen mit LeerzeichenWeiteres Pressematerial zu dieser Pressemitteilung:Sie können im Online-Pressefach schnell und einfach weiteres Bild- und Textmaterial zur kostenfreien Verwendung downloaden:www.pr4you.de/pressefaecher/reho-medical/



