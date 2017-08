Klappbarer City-Roller mit XXL-Räder, Ständer und Trageriemen

(fair-NEWS)

Sich fit halten: Ab jetzt lässt man das Auto in der Garage stehen und fährt kurze Strecken einfach mit dem <a href="https://www.pearl.ch/ch-nc-4022-skateboards-waveboards-city-roller-fersenroller-e-skateboard-e-scooter.shtml">City-Roller</a> von PEARL. So ist man schnell und wendig unterwegs. Gleichzeitig tut man seinem Körper Gutes und schont die Umwelt.Fahrspass pur: Den Lenker stellt man in 3 Stufen ruckzuck so ein, wie man ihn braucht. Die XXL-Rollen mit hochwertigem Kugellager erfordern eine geringere Tretfrequenz und sind sehr leise. So fährt man fast ohne Anstrengung. Mit der leichtgängigen Reibungsbremse bremst man jederzeit schnell ab.Leicht und klappbar: Am abnehmbaren Trageriemen lässt sich der kompakte Roller ganz bequem transportieren. Dank Klapp-Mechanismus verstaut man den Roller nach der Fahrt platzsparend, beispielsweise im Schrank.- Klappbares Kickboard CR-100.big- Ideal für Teenager und Erwachsene- XXL-Räder: Ø ca. 19,5 cm- Hochwertiges ABEC-7-Kugellager- Lenker höhenverstellbar in 3 Stufen: 78, 84 und 90 cm- Leichtgängige Hinterrad-Reibungsbremse: für sichere Fahrt- Platzsparend zusammenklappbar- Ausklappbarer Ständer- Abnehmbarer Trageriemen mit 2 Karabiner-Haken, Länge: 50 cm- Gestell aus 70 % Aluminium und 30 % Eisen- Bis zu 100 kg Tragfähigkeit- Masse Trittfläche: 30 x 11 cm- Masse: 81 x 36 x 78 - 90 cm, Gewicht: 3,6 kg- City-Tretroller inklusive deutscher AnleitungPreis: CHF 84.95 statt empfohlenem Herstellerpreis von CHF 149.95Bestell-Nr. NX7576Zum <a href="https://www.pearl.ch/ch-a-NX7576-4022.shtml?vid=016">klappbaren City-Roller, XXL-Räder, Ständer, Trageriemen, bis 100 kg</a>



Bildinformation: Klappbarer City-Roller, XXL-Räder, Ständer, Trageriemen, bis 100 kg